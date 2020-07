Nhà giàu đổ tiền cho con đi trại hè trong đại dịch

MỹNhững tưởng Covid-19 dập tắt hoạt động hè, song với cha mẹ có tiền, chẳng có gì ngăn cản được họ cho con một mùa hè nhiều trải nghiệm mà vẫn an toàn.

Mark Evans, người điều hành trại hè Summer Camp Hub đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các bậc cha mẹ giàu có để tìm một trại hè thích hợp cho con họ. Ông cho biết: "Một số trại này rất đắt đỏ do các hoạt động độc lạ, dịch vụ đào tạo và học tập hàng đầu".

Evans chỉ ra một số trại đắt tiền có giá cao hơn học phí một năm tại một trường đại học địa phương. Ví dụ, Camp Laurel ở bang New England cho trẻ em từ 7 đến 15 tuổi có giá 14.300 USD, chưa bao gồm vài nghìn USD các khoản phí. Trại Raquette Lake, một trại qua đêm ở đông bắc New York, có giá 14.050 USD và Camp Vega, một trại cao cấp ở New England là 13.900 USD. Cả ba trại đều kéo dài bảy tuần.

Trại hè tại sân sau của các gia đình có tiền ở Mỹ. Ảnh: Businessinsider.

Jake Schwartzwald, giám đốc công ty tư vấn All Summer, nói thêm rằng một số phụ huynh "chơi trội" nữa bằng cách thuê các chuyên gia tư vấn độc lập để giúp "tối đa hóa tác động tích cực của trại hè cho con". Mức thuê một chuyên gia của bên Schwartzwald là 300-400 USD mỗi giờ.

Theo Schwartzwald, một đứa trẻ tham gia trại hè có nhiều khả năng kết bạn nếu được bao quanh bởi những đứa trẻ mà chúng hòa hợp một cách tự nhiên, có nhiều khả năng xử lý căng thẳng nếu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với các cố vấn và có nhiều khả năng phát triển sự tự tin nếu được heo đuổi các hoạt động mà chúng thích. Vì vậy các chuyên gia tư vấn sẽ giúp tạo ra những tình huống đó.

Tuy nhiên năm nay do Covid-19, hơn 2/3 trại hè đã đóng hoặc không chắc chắn về dịch vụ, bao gồm cả các trại ở trên. Thực tế này đã khiến các gia đình có tiền chuyển sang lựa chọn khác, chẳng hạn thuê các cố vấn và huấn luyện viên trại tư nhân về tổ chức trại hè tại nhà cho con. Những phụ huynh này cũng tuyển dụng huấn luyện viên thể thao để dạy cho con trong khu phố riêng.

"Rất nhiều trại hè cao cấp thường mang đến những giáo viên được đào tạo chuyên sâu cho các môn thể thao như cưỡi ngựa, thể dục dụng cụ, bóng rổ và tennis", Evans nói. Sân sau rộng lớn không thể thay thế hoàn toàn sân chơi hoặc bể bơi công cộng, song đây không phải là vấn đề đối với một số khu vực dân cư nhà giàu, ngay cả khi tổ chức cho trẻ các hoạt động như bắn cung, cướp cờ hay thậm chí thể thao dưới nước.

Covid-19 vẫn gây lo ngại ở nhiều nơi, chương trình EMBARKatHome của Embark Beyond - nơi tập hợp mạng lưới chủ khách sạn, người tổ chức tour, người làm hàng không - cũng đang mang đến những trải nghiệm đặc trưng của họ ngay trên địa bàn sinh sống cho các gia đình và trẻ em.

Julie Danzinger, người đứng đầu chương trình này cho biết khách hàng đang có nhu cầu cao về dịch vụ kiểu này. Một chương trình tại nhà của họ kéo dài 8 tuần, chi phí 3.500 USD/tuần cho tối đa 10 trẻ. Các chương trình khác có giá cao hơn tùy thuộc nhu cầu khách hàng. Họ bắt đầu chương trình này khi nhận được cuộc gọi của một gia đình ở Hamptons than thở không thể đi du lịch, nên rất thích được Embark mang trại hè đến sân sau.

Ngoài việc trại hè tại nhà, Embark Beyond cung cấp một loạt lựa chọn cho các gia đình giàu có tới các điểm đến quanh nước Mỹ, Caribean và Mexico, tại các khu nghỉ dưỡng siêu đắt trong một đến hai tuần. Các tư vấn viên, huấn luyện viên và vú em sẽ đưa trẻ đi tham gia hoạt động cắm trại như bơi xuồng, bắn cung, câu cá, đốt lửa trại hàng ngày, còn cha mẹ thoải mái thư giãn và làm việc riêng.

Trong một xã hội không thiếu tiền đã nảy sinh mâu thuẫn giữa việc cha mẹ nuối con cái tham gia trại hè và cái trẻ mong muốn. Ảnh: Businessinsider.

Dịch vụ này đang được nhiều gia đình lựa chọn trong bối cảnh đại dịch. Embark Beyond đã nhận 212 yêu cầu trong 10 ngày qua để được trải nghiệm trại hè riêng khắp nước Mỹ. Gói kỳ nghỉ ở nông trại là gói trại hè được yêu thích nhất của họ.

"Một tuần tại một nông trại tuyệt vời như Brush Creek sẽ có giá trọn gói khoảng 50.000 USD. Khu bảo tồn ở Rhode Island cũng rất tuyệt, với chi phí có thể khoảng 15.000 USD/tuần. Tất nhiên, để an toàn trong đại dịch, thay vì bay với các hãng hàng không, họ có các lựa chọn máy bay tư nhân", Julie Danzinger, thành viên quản lý Embark Beyond, nói.

Hai địa điểm xa xỉ hơn cũng đang được giới nhà giàu Mỹ chọn là Dorao và Nizuc. "Dorado thực sự có một lựa chọn tuyệt vời, nơi bạn có thể ở trong một trong những ngôi nhà đáng kinh ngạc ngay trên bãi biển trong khoảng một tháng với giá 65.000 USD. Nizuc chắc chắn sẽ gây kinh ngạc về độ xa xỉ, đến mức có thể khiến bạn không ngậm được miệng vì ngạc nhiên" bà chia sẻ thêm.

Mặt khác, cũng có nhiều gia đình chọn trải nghiệm trại hè trực tuyến cho con vì lo ngại dịch bệnh. Chi phí loại hình trại hè ảo này từ 150 đến 180 USD cho 2,5 giờ.

Tuy nhiên theo Evans, trong một thế giới mà tiền không phải là vấn đề, thường sẽ có sự mất kết nối giữa những gì cha mẹ muốn trẻ làm trong mùa hè và những gì một đứa trẻ muốn. "Nhiều cha mẹ chi tiêu lãng phí ngay cả khi đứa trẻ không muốn tham gia hoạt động đó", Evans nói.

Minson Vo, 17 tuổi, học sinh trung học tại Học khu độc lập Fort Bend ở Houston, Texas, cho biết đã có trải nghiệm tương tự. Vo và bạn bè đang bị bố mẹ cố gắng thuyết phục tham gia các trại hè khác nhau. Trước khi học cấp 3, mẹ Võ luôn giục con tham dự các trại hè. Cậu sẽ phản ứng nếu bị ép buộc.

"Bố mẹ nên gửi cho tôi một quảng cáo về chương trình hơn là buộc tôi phải đến đó vì nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất", Vo nói.

Bảo Nhiên (Theo Businessinsider)