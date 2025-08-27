Nhà gái nổ súng mừng đám cưới, chú rể thiệt mạng

Thổ Nhĩ KỳMột phụ nữ bên nhà gái đã bắn súng lục để mừng đám cưới, khiến chú rể trúng đạn và tử vong.

Sau lễ cưới diễn ra ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cặp vợ chồng trẻ được rước về nhà. Trong quá trình này, một người họ hàng bên nhà gái đã nổ súng ăn mừng, khiến chú rể Ali K., 23 tuổi, trúng đạn và tử vong, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/8 đưa tin.

Cảnh sát đã bắt người phụ nữ 47 tuổi này và tìm thấy hai khẩu súng lục trong vườn nhà bà. Công tố viên đã mở cuộc điều tra sự việc.

Một địa điểm tổ chức đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Sabah

Nổ súng mừng đám cưới là chuyện thường thấy tại các đám cưới ở khu vực Biển Đen, miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần trước, một người đàn ông tử vong và hai người bị thương do trúng đạn mừng đám cưới ở tỉnh Trabzon, đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi hôn lễ diễn ra. Đám cưới đã bị hủy bỏ và hai người, trong đó có một cảnh sát, bị bắt vì liên quan đến sự việc.

Huyền Lê (Theo AFP)