Nhà đầu tư Việt tìm công cụ quản trị tài chính hiệu quả

Khi quy mô tài sản gia tăng, nhà đầu tư Việt bắt đầu quan tâm đến các giải pháp quản trị tài chính ứng dụng công nghệ, giúp ra quyết định có hệ thống, kiểm soát rủi ro.

Các chuyên gia tài chính đánh giá, nhà đầu tư Việt Nam đang sở hữu quy mô tài sản lớn hơn trước, nhưng cách quản lý tài chính cá nhân vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và các quyết định rời rạc. Khi tài sản tăng lên, mục tiêu của nhà đầu tư không chỉ dừng ở lợi nhuận ngắn hạn, mà mở rộng sang việc quản trị toàn bộ hành trình tài chính. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới cho thị trường, từ cung cấp sản phẩm sang xây dựng các giải pháp dài hạn và có tính hệ thống.

Trong thời gian dài, hoạt động đầu tư tại Việt Nam mang tính tự phát. Nhà đầu tư tự tìm hiểu thông tin, tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm với kết quả. Cách tiếp cận này phù hợp khi quy mô tài sản còn nhỏ, bởi rủi ro nếu xảy ra vẫn nằm trong ngưỡng có thể kiểm soát. Tuy nhiên, khi tài sản tích lũy gia tăng, phương thức đầu tư đơn lẻ bắt đầu bộc lộ hạn chế.

Ông Trần Vinh Quang, Tổng giám đốc Công ty TVAM, cho biết thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà nhiều nền kinh tế châu Á từng trải qua. Khi thu nhập vượt qua mức đáp ứng nhu cầu cơ bản, dòng tiền nhàn rỗi dịch chuyển mạnh sang đầu tư tài chính. Tuy nhiên, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở tốc độ dòng tiền mà ở độ phức tạp của các quyết định đi kèm với nó.

Theo ông Quang, ở giai đoạn này, nhà đầu tư không còn chỉ đối mặt với câu hỏi mua hay bán. Họ phải suy nghĩ về phân bổ tài sản tổng thể, về mức độ rủi ro có thể chấp nhận, về thời gian nắm giữ và về sự phù hợp giữa danh mục đầu tư với các mục tiêu cuộc sống. Những bài toán đó không thể giải quyết bằng những quyết định đơn lẻ hay lời khuyên mang tính thời điểm.

Khảo sát "Thực trạng và nhu cầu của người Việt về quản lý tài sản cá nhân" của TVAM hồi tháng 7/2025 cho thấy, phần lớn nhà đầu tư vẫn đang "tự lo" cho hành trình tài chính của mình mà thiếu sự hỗ trợ chuyên sâu. Theo các chuyên gia, thị trường hiện không thiếu sản phẩm đầu tư. Ngược lại, sự đa dạng của sản phẩm khiến quá trình lựa chọn trở nên phức tạp hơn. Các mô hình truyền thống vẫn giữ vai trò nhất định, nhưng thường vận hành theo khuôn mẫu cố định và khó cá nhân hóa theo từng hoàn cảnh cụ thể. Trong khi đó, các nền tảng công nghệ mang lại sự tiện lợi và tốc độ, nhưng lại thiếu chiều sâu tư vấn khi nhà đầu tư bước vào các bài toán dài hạn.

Khoảng trống này ngày càng rõ khi nhà đầu tư bắt đầu coi tài sản tài chính là một phần của kế hoạch cuộc đời, thay vì chỉ là kênh sinh lời ngắn hạn. Họ không thiếu thông tin và cũng không thiếu công cụ giao dịch. Điều còn thiếu là lộ trình rõ ràng để đồng hành cùng tài sản trong nhiều năm, đủ kỷ luật để vượt qua các giai đoạn thị trường biến động và đủ linh hoạt để điều chỉnh khi mục tiêu sống thay đổi.

Chuyên gia đánh giá, sự dịch chuyển trong tư duy đầu tư cho thấy thị trường quản lý tài sản Việt Nam đã đi qua giai đoạn sơ khai. Khi nhu cầu chuyển từ tìm kiếm cơ hội sang quản trị rủi ro và tối ưu dài hạn, cấu trúc dịch vụ trên thị trường buộc phải thay đổi theo hướng toàn diện hơn.

Trong quá trình đó, công nghệ trở thành yếu tố quan trọng. Báo cáo "Hybrid Wealth Management: Blending Digital and In-person - Quản lý tài sản theo mô hình kết hợp số hóa và tư vấn trực tiếp" của PwC cho thấy 70% nhà đầu tư toàn cầu mong muốn mô hình kết hợp giữa nền tảng số và chuyên gia tư vấn. Họ muốn giữ quyền chủ động trong quyết định, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ chuyên môn khi các giao dịch trở nên phức tạp. Với nhóm HENRYs - nhóm thu nhập cao nhưng chưa giàu, tương đồng với nhóm nhà đầu tư khá giả tại Việt Nam, có tới 80% ưu tiên các nền tảng tích hợp phân tích dữ liệu và AI để hỗ trợ ra quyết định.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, thực tế cho thấy công nghệ không thể đóng vai trò dẫn dắt nếu chỉ "đi một mình". Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu nhanh và sâu, nhưng lại gặp giới hạn khi phải đưa ra những quyết định gắn với bối cảnh cụ thể cùng đặc thù của thị trường Việt Nam.

Ông Ngô Nhật Minh, Phó tổng giám đốc Công ty TVS, cho rằng nếu đặt công nghệ vào vai trò tư vấn viên độc lập, rủi ro sẽ rất lớn. Dữ liệu thị trường biến động liên tục, trong khi các mô hình AI vẫn đối mặt với độ trễ và nguy cơ diễn giải sai thông tin. Quan trọng hơn, công nghệ không có khả năng tích lũy kinh nghiệm qua các chu kỳ thăng trầm của thị trường.

Theo ông Minh, công nghệ được sử dụng để làm tốt những việc mà con người khó thực hiện nhanh, chính xác như xử lý dữ liệu lớn, chuẩn hóa thông tin và hỗ trợ phân tích. Phần còn lại, bao gồm tư duy phân bổ tài sản, quản trị rủi ro và kiểm soát cảm xúc vẫn thuộc về con người. Từ thực tế đó mô hình Hybrid Wealth xuất hiện.

Những chuyển động gần đây cho thấy một số tổ chức tài chính trong nước đã bắt đầu đi theo hướng này. Việc Chứng khoán Thiên Việt và Quản lý Quỹ Thiên Việt giới thiệu nền tảng eWealth cho thấy xu hướng kết hợp giữa công nghệ, khoa học dữ liệu cùng năng lực tư vấn đã được tích lũy qua nhiều năm.

Điểm đáng chú ý còn ở cách thị trường đang tự điều chỉnh. Quản lý tài sản không còn được nhìn như chuỗi giao dịch mà như hành trình cần được dẫn dắt. Công nghệ hỗ trợ con người ra quyết định tốt hơn, nhưng không thay thế vai trò của kinh nghiệm và trách nhiệm.

Theo ông Trần Vinh Quang, nhà đầu tư ngày nay muốn tự chủ trong quyết định nhưng không muốn đơn độc khi thị trường trở nên phức tạp. Khi quy mô tài sản lớn dần, nhu cầu có điểm tựa chuyên môn trở thành điều tất yếu. Hybrid Wealth vì thế không phải là trào lưu ngắn hạn, mà là kết quả tự nhiên của thị trường đang trưởng thành. Khi dòng tiền bắt đầu đòi hỏi lộ trình rõ ràng, thị trường quản lý tài sản Việt Nam không thể tiếp tục vận hành theo những khuôn mẫu cũ. "Những mô hình biết đặt công nghệ đúng vai trò và con người đúng vị trí nhiều khả năng sẽ là những người đi xa hơn trong chặng đường phía trước", ông Quang nói.

