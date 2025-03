Nhà đầu tư trực tiếp tham quan trung tâm phân loại BEST Express

Hơn 50 nhà đầu tư đến từ TP HCM và các tỉnh lân cận… đã đến dự hội thảo nhượng quyền bưu cục do BEST Express tổ chức nhằm tìm hiểu rõ hơn về mô hình này.

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra ngày 9/3 tại TP HCM, các đối tác đã trực tiếp đến tham quan trung tâm phân loại tự động của BEST tại Củ Chi và tìm hiểu quy trình chia chọn hàng hoá, các quy định về an toàn cùng công nghệ phân loại tự động mà đơn vị đang ứng dụng trong hoạt động vận hành chuyển phát nhanh. Trước đó, trong tháng hai, BEST Express cũng đã nhận được gần 3.200 lượt đăng ký nhận tư vấn thông tin về mô hình nhượng quyền bưu cục.

Nhà đầu tư đến từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh quan tâm mô hình nhượng quyền bưu cục tham quan trung tâm phân loại hàng hoá của BEST tại Củ Chi. Ảnh: BEST Express

Đối tác đồng thời được tận mắt xem hệ thống băng chuyền tự động quét mã, chụp ảnh, cân đo bưu kiện và phân loại hàng ở tốc độ cao. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô hạ tầng và nền tảng công nghệ vận hành hiện đại được BEST ứng dụng tại trung tâm phân loại này.

Các nhà đầu tư đều có chung nhận định, việc BEST đầu tư xây dựng các trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại với công suất cao sẽ giúp việc xử lý hàng của đơn vị được đảm bảo nhanh chóng và chính xác. "BEST đầu tư hàng chục triệu đôla Mỹ để xây dựng hệ thống trung tâm phân loại hàng tự động là sự đầu tư cho tương lai bởi khi nhu cầu chuyển phát nhanh ngày càng tăng, chỉ có công nghệ hiện đại mới có thể gia tăng tốc độ xử lý hàng hóa", anh Minh Hoàng, một nhà đầu tư đến từ Đồng Nai chia sẻ khi đi thăm dây chuyền phân loại của BEST.

Nhân viên BEST giới thiệu cho đối tác về hệ thống phân loại hàng dưới 3 kg. Ảnh: BEST Express

Chị Bùi Thị Kiều Diễm - Chủ bưu cục nhượng quyền Tân Sơn Nhì (TP HCM) vừa trở thành đối tác nhượng quyền BEST Express cách đây hai tháng cũng chia sẻ lý do chị tham gia nhượng quyền bưu cục. Theo chị Diễm, công nghệ 4.0, AI và xu hướng mua sắm online đang ngày càng phát triển, ngành logistics có dư địa lớn để tăng trưởng đồng thời mở ra cơ hội nghề nghiệp mới. "Đó là lý do tôi quyết định hợp tác với BEST nhượng quyền bưu cục để trải nghiệm xu hướng tương lai này", chị Diễm nói.

Sau khi đưa đối tác tham quan dây chuyền phân loại hàng hóa, BEST Express chia sẻ về chính sách hợp tác, quy trình xây dựng - vận hành bưu cục và ưu đãi dành cho đối tác tham gia nhượng quyền trong năm 2025.

Cụ thể, khi trở thành đối tác nhượng quyền của đơn vị, đối tác sẽ được đội ngũ BEST Express hỗ trợ xây dựng và trang trí bưu cục theo quy chuẩn và được kết nối với hệ thống quản lý vận hành để tiếp nhận dịch vụ và nguồn đơn hàng sẵn có từ các đối tác thương mại điện tử của BEST để bắt đầu hoạt động giao nhận hàng hóa.

Đối tác lắng nghe chia sẻ về mô hình nhượng quyền bưu cục tại trụ sở BEST. Ảnh: BEST Express

Trong khuôn khổ hội thảo lần này, đơn vị còn giới thiệu chính sách ưu đãi đặc biệt cho đối tác nhượng quyền mới với các hình thức hỗ trợ một phần phí nhượng quyền, hỗ trợ phí trang trí bưu cục và tặng vật tư hoạt động giúp bưu cục giảm bớt chi phí ban đầu. "Những chính sách minh bạch và toàn diện này đã thuyết phục nhiều nhà đầu tư ký kết hợp tác ngay tại hội thảo", đại diện đơn vị cho hay.

Vị đại diện này hy vọng với việc được thừa hưởng mạng lưới dịch vụ đã phủ sóng 63 tỉnh thành, được cung cấp hệ thống công nghệ quản lý bưu cục hiện đại, được chia sẻ nguồn khách hàng sẵn có..., các nhà đầu tư sẽ thuận lợi xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ để xây dựng 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trải đều trên toàn quốc, nhờ đó việc chia chọn và luân chuyển hàng hóa được đảm bảo thông suốt, liền mạch. Năng suất xử lý tối đa của BEST là khoảng 1,8 triệu đơn hàng mỗi ngày và có đầy đủ phương án chia ca vận hành để đảm bảo tốc độ phân loại hàng hóa ngay cả trong những dịp cao điểm.

Với chi phí nhượng quyền thương hiệu dao động từ 300 triệu đồng tùy theo khu vực địa lý và quy mô bưu cục, mô hình kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh mang đến nhiều tài nguyên về nguồn khách hàng, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý và công nghệ vận hành, giúp các đối tác nhanh chóng ổn định và phát triển quy mô kinh doanh. Hiện BEST Express có hơn 800 bưu cục hoạt động trên cả nước với mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh thành.

Thế Đan