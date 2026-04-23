Nhà đầu tư tìm hiểu 'đô thị giao thương' Thanh Phú Centre Point

Chủ đầu tư BIM Land tổ chức sự kiện giới thiệu Thanh Phú Centre Point ngày 18/4, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tìm hiểu không gian sống, tiềm năng phát triển.

Sự kiện "Khơi dòng Hội Phú - The First Selection" được BIM Land tổ chức nhằm giới thiệu những điểm nhấn chính của dự án đi kèm phân tích bức tranh thị trường khu Tây TP HCM trong bối cảnh kinh tế - hạ tầng khu vực đang lột xác. Sự kiện tập trung trả lời câu hỏi một khu đô thị cần được quy hoạch như thế nào để có thể vận hành thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở tiềm năng.

Đông đảo khách mời quan tâm Thanh Phú Centre Point tham dự sự kiện ngày 18/4 tại TP.HCM. Ảnh: BIM Land

Theo chủ đầu tư, Thanh Phú Centre Point được giới thiệu như một mô hình phát triển hướng tới việc tạo lập dòng người và hoạt động thương mại nội khu. Dự án được quy hoạch với các cấu phần có khả năng thu hút và duy trì dòng khách như trung tâm thương mại, quảng trường sự kiện, không gian lễ hội, tuyến phố thương mại và hệ tiện ích cộng đồng. Các cấu phần này được tổ chức theo một cấu trúc liên hoàn, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng tần suất quay lại của khách.

Dự án được tư vấn quy hoạch bởi Broadway Malyan và thiết kế kiến trúc bởi Codinachs Architects, các đơn vị quốc tế có kinh nghiệm triển khai nhiều đô thị và tổ hợp phức hợp. Cách tiếp cận của các đối tác không chỉ dừng ở việc định hình hình ảnh đô thị, mà hướng tới xây dựng một cấu trúc không gian có khả năng vận hành thực tế, nơi các hoạt động giao thương, sinh hoạt và trải nghiệm được tổ chức đồng thời trong cùng một tổng thể.

"Cách tiếp cận này hướng tới việc hình thành dòng tiêu dùng tại chỗ, yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong giai đoạn hiện tại, khi thị trường không còn đánh giá dự án chỉ qua vị trí hay quy mô", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trong tổng thể dự án, Hội Phú được giới thiệu là phân khu thấp tầng mở màn, quy mô khoảng 5,19 ha với 607 sản phẩm nhà phố. Phân khu này nằm trực tiếp trong lõi tiện ích trung tâm, kề cận các cấu phần được kỳ vọng tạo dòng khách như Mega Mall, quảng trường sự kiện và các không gian trải nghiệm. Đây là khu vực được định vị để hình thành nhịp giao thương sớm, đóng vai trò kích hoạt hoạt động cho toàn dự án.

Tổ chức không gian của phân khu Hội Phú. Ảnh: BIM Land

Sản phẩm tại phân khu được thiết kế theo mô hình hai mặt thoáng, cho phép linh hoạt giữa nhu cầu ở, kinh doanh và khai thác. Cách tổ chức không gian và tiếp cận được tối ưu để phù hợp với nhiều kịch bản sử dụng, từ vận hành cửa hàng, dịch vụ đến cho thuê trong các giai đoạn khác nhau của thị trường.

Theo các đơn vị phân phối, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng chú trọng khả năng khai thác thực tế, những sản phẩm nằm trong khu vực có thể hình thành dòng khách sớm thường có lợi thế rõ rệt. Hội Phú, với vị trí trong lõi hoạt động của dự án, được xem là một trong những phân khu phản ánh trực tiếp cách Thanh Phú Centre Point vận hành trong tương lai.

Nhiều nhà đầu tư dự sự kiện cũng có cùng góc nhìn. Chị Phan Thị Lê Dung, nhà đầu tư tại TP HCM đánh giá khu Tây dư địa nhiều nhờ cơ sở hạ tầng phát triển.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở vị trí, mà ở thời điểm tham gia thị trường. "Những dự án có khả năng hình thành hoạt động sớm thường giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian chờ đợi và có thêm cơ sở để kỳ vọng vào khả năng khai thác trong tương lai", nhà đầu tư này nói.

Phối cảnh Cầu Rồng tại Thanh Phú Centre Point lấy cảm hứng từ đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: BIM Land

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động tri ân "99 chìa khóa vàng" cùng các phần quà trải nghiệm nghỉ dưỡng cũng được triển khai, góp phần tăng tính kết nối và trải nghiệm cho khách tham dự.

Sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư tại sự kiện cho thấy mức độ chú ý với khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM. Thanh Phú Centre Point, với định hướng phát triển theo mô hình đô thị giao thương tích hợp, đang được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một điểm đến mới tại khu Tây.

Hoài Phương