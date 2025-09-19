Nhà đầu tư tiền số dựng tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin

Các nhà đầu tư tiền số Mỹ dựng tượng vàng ông Trump cao 3,6 m, trên tay cầm đồng bitcoin, bên ngoài Điện Capitol.

Tượng cao 3,6 m được dựng trên đường 3rd Street từ 9h đến 16h ngày 17/9, trùng thời điểm Cục Dự trữ Liên bang (FED) công bố giảm lãi suất. Các nhà đầu tư tài trợ cho bức tượng để "tri ân sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump đối với tiền số".

Theo nhóm đầu tư, bức tượng nhằm khuyến khích tranh luận về tiền số, chính sách tiền tệ và vai trò của chính phủ liên bang trên thị trường tài chính. Họ cũng kỳ vọng bức tượng sẽ phản ánh sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với tiền số, thu hút chú ý của người qua đường.

Ông Trump chưa đưa ra bình luận.

Tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin bên ngoài Điện Capitol, ngày 17/9. Ảnh: AP

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần khẳng định muốn biến Mỹ thành "thủ phủ tiền số của thế giới". Sau khi nhậm chức, ông Trump ký ban hành Genius Act hồi tháng 7, đặt ra khung pháp lý cho stablecoin gắn với USD hoặc trái phiếu chính phủ và buộc các tổ chức phát hành phải công khai tài sản đảm bảo hàng tháng.

Ông Trump đã chọn Paul Atkins, doanh nhân ủng hộ tiền số, giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ từ hồi tháng 4.

