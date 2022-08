Nhà đầu tư thêm trải nghiệm mới tại Novaland Gallery

The Grand Sentosa (TP HCM) cũng là dự án được Novaland giới thiệu trong thời gian gần đây và nhận được sự quan tâm tích cực từ khách hàng. Gia đình chị Lê Minh Trang (quận Tân Phú, TP HCM) cho biết gia đình đang có nhu cầu tìm nơi an cư gần sông, đầy đủ tiện ích nội khu như siêu thị, khu vui chơi... thuận tiện kết nối với khu quận 7 và quận 1. Vì thế, gia đình chị đã dành thời gian đến Novaland Gallery để trải nghiệm và trực tiếp quan sát sa bàn để dễ hình dung về nơi mình dự định an cư trong tương lai.