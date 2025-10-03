Nhà đầu tư Tesla phản đối gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

Một nhóm quan chức và cổ đông Tesla thúc giục nhà đầu tư bỏ phiếu phản đối gói thù lao kỷ lục dành cho CEO Elon Musk trong cuộc họp tháng 11.

Trong thư gửi cổ đông Tesla, liên minh gồm các nhà đầu tư như SOC Investment Group và quan chức tài chính bang Nevada, New Mexico, Connecticut cho rằng Hội đồng quản trị (HĐQT) đã quá chú trọng vào việc giữ chân Musk. Việc này làm chậm lại quá trình đạt các mục tiêu chủ chốt đặt ra trong cuộc họp năm ngoái. Họ cũng chỉ ra các kết quả hoạt động của công ty đang đi xuống, cho thấy "sự thiếu giám sát kịp thời, thực chất với ban điều hành".

Nhóm này vì thế kêu gọi nhà đầu tư Tesla bỏ phiếu bác bỏ gói thù lao 1.000 tỷ USD dành cho CEO Elon Musk trong cuộc họp tháng 11. Họ cũng phản đối việc bầu lại các thành viên HĐQT là Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia và Kathleen Wilson-Thompson.

Elon Musk dự cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 30/5. Ảnh: AFP

Tháng trước, HĐQT Tesla đề xuất trao cho Musk gói thù lao lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, ông có thể nhận tới 12% cổ phần Tesla nếu giúp hãng xe điện đạt mục tiêu vốn hóa 8.600 tỷ USD trong 10 năm tới. Việc này đồng nghĩa vốn hóa của họ sẽ phải tăng gần 8 lần hiện nay. Khi đó, 12% cổ phần của Musk có giá 1.030 tỷ USD.

Tesla giải thích rằng họ cần cạnh tranh với các công ty riêng của Musk. Nếu được trả cao hơn, CEO này có thể tập trung cho hãng xe điện.

Ngày 2/10, Tesla công bố giao được số xe kỷ lục trong quý III, hơn 497.000 chiếc. Tuy nhiên, hãng đối mặt với lo ngại chính sách ưu đãi thuế tại Mỹ sắp chấm dứt, khiến làn sóng mua xe điện hiện tại đảo ngược.

Trong nhóm quan chức phản đối còn có người phụ trách tài chính thành phố New York City Brad Lander. Lander từ lâu đã chỉ trích HĐQT Tesla và cách họ giám sát Elon Musk. Dù các quỹ hưu trí của thành phố New York không nằm trong nhóm cổ đông lớn nhất của Tesla, Lander và đội ngũ của ông thường xuyên tham gia các chiến dịch cải cách và đưa vấn đề ra tranh luận tại các cuộc họp cổ đông thường niên.

Trả lời bức thư của các cổ đông, Tesla cho biết trên X rằng gói thù lao của Musk gắn với khả năng ông tạo ra giá trị cho cổ đông. "Nếu Elon Musk không hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy sẽ không có gì cả", hãng xe điện giải thích.

Hà Thu (theo Reuters)