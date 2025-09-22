Nhà đầu tư tận dụng 'đòn bẩy tài chính' khi mua The Gió Riverside

Nhiều nhà đầu tư, gia đình trẻ tận dụng chính sách hỗ trợ 100% lãi suất, ân hạn nợ gốc 5 năm khi mua căn hộ The Gió Riverside để tối ưu dòng tiền.

The Gió Riveriside thuộc phường Đông Hòa, TP HCM, hiện tung giỏ hàng căn hộ hướng sông ở tháp Gió Đông. Theo đại diện An Gia, bên cạnh nhóm khách hàng mua để ở, công ty cũng chú trọng thiết kế các chính sách thanh toán phù hợp nhà đầu tư có nguồn vốn hạn chế muốn tham gia thị trường.

Lấy ví dụ, căn hộ 65 m2 có giá sau thuế khoảng 3,3 tỷ đồng, người mua cần thanh toán trước 21% giá trị căn hộ theo tiến độ, tương đương khoảng 690 triệu đồng. Khoản còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay. Trong 36 tháng, người mua được miễn lãi (gồm 24 tháng trước khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà), đồng thời được ân hạn nợ gốc đến 5 năm.

Không gian sống tại căn hộ 65 m2. Ảnh: An Gia

Anh Thế Vũ (36 tuổi, TP HCM) cho biết, từng nhiều lần cân nhắc việc mua căn hộ để đầu tư nhưng đều gặp rào cản ở chi phí vốn và áp lực trả lãi ngân hàng. Với chính sách thanh toán từ An Gia, cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp trở nên gần hơn. Với vốn 700 triệu, anh Vũ có thể có căn hộ tầm nhìn hướng sông với hệ tiện ích đa dạng, nằm ở khu vực phát triển hạ tầng - kinh tế sôi động.

Trong suốt ba năm đầu, nhà đầu tư không phát sinh chi phí, được tặng gói điện máy thiết yếu cho căn hộ. Nếu khai thác cho thuê sau khi nhận nhà với giá 10 triệu đồng mỗi tháng, nhà đầu tư này có thêm khoản thu 120 triệu đồng mỗi năm.

Theo anh, giá trị căn hộ cũng có xu hướng tăng khi dự án vận hành. Nếu chốt lời ở thời điểm được hỗ trợ lãi suất, tỷ suất lợi nhuận có thể đạt hiệu quả khi giá trị căn hộ tăng trung bình từ 10-15% trong 36 tháng cùng với nguồn thu từ khai thác cho thuê. "Chính sách này giúp tôi giữ được khoản dự phòng tài chính, thêm cơ hội tích lũy tài sản có tiềm năng", anh Vũ nhận định.

Theo nhiều nhà đầu tư lâu năm, thông thường, chính sách hỗ trợ lãi suất áp dụng trong giai đoạn xây dựng từ 12-24 tháng. Ngay sau khi bàn giao, người mua bắt đầu phải chi trả lãi vay cùng các chi phí khác. Do đó, việc hỗ trợ lãi suất thêm 12 tháng sau khi bàn giao mang lại nhiều lợi thế, giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính, tận dụng dòng tiền cho thuê và đón đầu chu kỳ tăng trưởng.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

Ngoài các chính sách trên, An Gia còn áp dụng ưu đãi chiết khấu lên đến 18,5%, tạo thêm lớp lợi nhuận cho nhà đầu tư ngay tại thời điểm giao dịch. Chẳng hạn, với căn hộ 65 m2 giá 3,3 tỷ đồng, mức chiết khấu tương đương 600 triệu đồng. Khoản này giúp giảm số vốn thực góp, mở rộng biên lợi nhuận khi giá tài sản tăng. Trong trường hợp chưa tăng giá, số tiền chiết khấu cũng tạo vùng an toàn tài chính, giảm rủi ro.

The Gió Riverside gồm hai tòa tháp căn hộ phía Đông TP HCM, nằm ngay ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3. Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, trung tâm hành chính mới "Biên Hòa Đông Phố"...

Hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40 tháp Gió Đông. Ảnh: An Gia

Dự án được An Gia trang bị chuỗi 68 tiện ích nội khu theo mô hình Live - Work - Learn - Play. Trong đó, tháp Gió Đông sở hữu loạt tiện ích trên cao như hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40, Sky bar, Pool bar... Theo chủ đầu tư, các tiện ích này có chất lượng tương đương các khách sạn cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu cầu cao về chất lượng không gian sống.

Hoài Phương