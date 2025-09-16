Nhà đầu tư phía Bắc đổ vào Nam mua căn hộ, đất nền

Dòng vốn từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang dịch chuyển vào TP HCM và các địa phương lân cận, nhắm đến phân khúc căn hộ và đất nền.

Anh Lê Văn Trọng, một nhà đầu tư tại TP HCM, cho biết hai tháng qua, anh tiếp nhận nhu cầu của cả chục nhóm bạn từ Hà Nội muốn tìm hiểu các dự án bất động sản tại khu Đông TP HCM và Bình Dương cũ. Nhu cầu chủ yếu rơi vào loại hình chung cư và đất nền.

Theo anh Trọng, nhóm các bạn trẻ Hà Nội thường chọn căn hộ tầm giá 2-4 tỷ đồng ở vùng ven để tiện cho thuê, dễ quản lý từ xa. Trong khi đó, những nhà đầu tư lớn tuổi hơn chuộng đất nền quy mô lớn hoặc căn hộ cao cấp tại khu trung tâm, giá 6-10 tỷ đồng, với kỳ vọng vừa giữ giá trị tài sản vừa sinh lời lâu dài.

Ông Tấn Thành, một nhà đầu tư tại Đông Anh (Hà Nội), cho biết sau khi thị trường phía Bắc hạ nhiệt, ông cùng bạn bè "Nam tiến" tìm cơ hội ở TP HCM. Theo ông, TP HCM có lợi thế kinh tế sôi động, thu hút dòng vốn ngoại nên nhu cầu bất động sản cao, dễ khai thác cho thuê và mang lại lợi nhuận tốt. Ngoài ra, giá nhà đất vùng ven TP HCM hiện vẫn thấp hơn Hà Nội khoảng 10-20%, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Ngoài ra, dòng vốn từ Bắc còn lan rộng đến các tỉnh vệ tinh của TP HCM. Tại Tây Ninh, anh Nguyễn Hoàng, nhà đầu tư đến từ Bắc Ninh, vừa mua một nền đất trong khu đô thị lớn ở Bến Lức. Nhóm bạn đi cùng anh chọn căn hộ cao tầng gần đó với giá chỉ bằng một nửa so với Hà Nội. "Tây Ninh đang phát triển hạ tầng, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn nên dư địa tăng giá còn rộng. Đây là lý do chúng tôi quyết định xuống tiền", anh nói.

Bất động sản khu đông TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện nhiều chủ đầu tư cũng xác nhận làn sóng Nam tiến của giới đầu tư phía Bắc đang gia tăng trở lại. Tại dự án Diamond Sky trong khu đô thị Vạn Phúc City, Đại Phúc Group ghi nhận khách hàng đến từ Hà Nội chiếm tỷ lệ đáng kể. Nhiều người trực tiếp tham quan, tìm hiểu và đã tiến hành đặt chỗ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án thuộc phân khúc cao cấp, giá trung bình 130 triệu đồng mỗi m2, song vẫn thu hút nhà đầu tư phía Bắc nhờ lợi thế nằm trong khu vực có quy hoạch hạ tầng mở rộng, đúng "gu" đầu tư của khách hàng phía Bắc.

Tại Bình Dương cũ, một số dự án như Phú Đông Sky One, Bcons City hay The Gió Riverside ghi nhận ngày càng nhiều khách mua trẻ đến từ miền Bắc nhờ mức giá vừa tầm. Ở Tây Ninh, sự xuất hiện của các chủ đầu tư lớn như Ecopark, Vinhomes, T&T Group... cũng góp phần kéo dòng vốn từ Hà Nội vào Nam. Các dự án cao tầng như Eco Retreat hay Destino Centro tại địa phương này hiện có lượng khách hàng miền Bắc khá đáng kể.

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, cho biết thống kê sơ bộ từ một số chủ đầu tư cho thấy, khách hàng miền Bắc chiếm khoảng 20% tổng giao dịch tại phía Nam trong nửa đầu năm, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp so giai đoạn 2016-2020, khi tỷ lệ khách Bắc từng đạt 30-40%, thậm chí 50%.

Số liệu từ Batdongsan cho thấy trong quý III, nhu cầu tìm mua bất động sản tại TP HCM mới (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 50%, riêng nhóm nhà đầu tư miền Bắc tăng 27%. Số lượt tìm mua hiện cao gấp 1,5 lần năm 2022, trong đó 48% nhà đầu tư phía Bắc sẵn sàng tham gia thị trường phía Nam khi có cơ hội.

Savills Việt Nam cũng ghi nhận nhà đầu tư Hà Nội chiếm khoảng 20% lượng giao dịch tại TP HCM và vùng ven trong quý II, cao hơn nhiều so với mức bình quân 7-10% trước đây.

Theo ông Bình, có ba nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng Nam tiến của dòng tiền phía Bắc. Thứ nhất, giá bất động sản Hà Nội đã tăng mạnh từ 2021, biên lợi nhuận thu hẹp, trong khi giá tại TP HCM và vùng ven ít biến động suốt 3-4 năm. Thứ hai, nguồn cung phía Nam phục hồi nhờ pháp lý tháo gỡ, nhiều chủ đầu tư lớn trở lại thị trường. Thứ ba, các địa phương giáp TP HCM có giá thấp, hạ tầng kết nối tốt, trở thành "vùng trũng" hút dòng vốn trung và dài hạn.

Ông Bình cũng cho rằng khẩu vị đầu tư của khách hàng miền Bắc có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm đầu tư tài chính mạnh chuộng căn hộ trung tâm Thủ Thiêm, Thủ Đức, pháp lý minh bạch, sẵn sàng mua giá cao để khai thác ổn định; nhóm khách trẻ thích tìm cơ hội mua đất nền, chung cư gần metro, vành đai, sân bay Long Thành để đón đầu tăng giá; ngoài ra còn có xu hướng khách lâu năm "đi cùng" các chủ đầu tư lớn từ Hà Nội mở dự án tại miền Nam.

Bà Hương Nguyễn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM, đánh giá xu hướng dịch chuyển vốn từ Bắc vào Nam rõ nét hơn trong quý II và III, đặc biệt ở TP HCM và Tây Ninh - nơi hạ tầng và nguồn cung đang bùng nổ. Theo bà, nhà đầu tư Hà Nội có kinh nghiệm quan sát quy hoạch và đón đầu chính sách, kể cả ở dự án vùng ven nếu có câu chuyện đủ hấp dẫn. Các thông tin về sáp nhập hành chính, quy hoạch và phát triển hạ tầng cũng góp phần làm thị trường sôi động hơn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh Batdongsan, cho biết nhà đầu tư miền Bắc khi mua bất động sản phía Nam ưu tiên pháp lý (59%), sau đó là không gian sống, hạ tầng và tiện ích.

Các chuyên gia nhận định, dù xu hướng Nam tiến gia tăng, nhà đầu tư vẫn thận trọng. Dòng tiền hiện chủ yếu đến từ nhóm chuyên nghiệp, trong khi nhà đầu tư cá nhân - vốn từng chiếm tỷ trọng lớn trong các đợt sóng trước - chưa quay lại mạnh. Khi thị trường phục hồi rõ rệt, nhóm này có thể trở lại, thúc đẩy thanh khoản.

Ông Tuấn khuyến nghị nhà đầu tư Bắc không nên chỉ nhìn vào mức giá thấp hơn Hà Nội mà cần ưu tiên pháp lý minh bạch, uy tín chủ đầu tư và hạ tầng hiện hữu. Thay vì gom nhiều sản phẩm cùng khu vực, nên phân bổ danh mục sang căn hộ, nhà phố, kết hợp giữa TP HCM và tỉnh lân cận để giảm rủi ro. Quan trọng hơn, ông cho rằng cần hướng tới chiến lược trung - dài hạn, kết hợp cho thuê để tạo dòng tiền ổn định, bởi bất động sản chỉ tăng bền vững khi đi cùng đô thị hóa và nhu cầu ở thực.

Phương Uyên