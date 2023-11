Nhà đầu tư NovaWorld Phan Thiet tăng tốc mở rộng kinh doanh cuối năm

Chủ biệt thự, đơn vị khai thác kinh doanh tại NovaWorld Phan Thiet tăng tốc đầu tư mở rộng hoạt động, kỳ vọng sinh lời từ hoạt động du lịch cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Thuận đón gần 7 triệu lượt khách. Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng, du khách đến Bình Thuận gần đây còn ưu tiên khám phá những điểm đến "all - in - one". Trong số này, Đô thị kinh tế du lịch giải trí NovaWorld Phan Thiet rộng 1.000 ha, tại Tiến Thành là địa điểm được nhiều người lựa chọn.

Theo đại diện NovaWorld Phan Thiet từ đầu năm đến nay, đô thị đã đón hàng triệu lượt khách. Kể cả ngày thường, dự án vẫn nhộn nhịp khách trong nước và quốc tế đến tham quan, lưu trú, trải nghiệm các dịch vụ từ ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí.

Công viên giải trí ven biển tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Ngoài ra, nơi đây cũng là địa điểm được nhiều đơn vị ưu tiên lựa chọn cho các sự kiện quy mô, hoạt động team building. Đơn cử trong tháng 10 vừa qua là giải hai môn phối hợp Aquaman Vietnam 2023 mùa 2 với hơn 1.500 vận động viên tham dự, giải Golf Bình Thuân – Hội tụ xanh 2023,...

Lượng khách đông kéo theo cơ hội kinh doanh cho các ngành nghề phụ trợ. Các chủ biệt thự, doanh nghiệp, thương nhân cũng đổ về khai thác kinh doanh tại NovaWorld Phan Thiet

Theo chị Phạm Trần Ánh Sáng, chủ nhà hàng hải sản Bo trên tuyến phố thương mại Festival Street, NovaWorld Phan Thiet có nhiều tiềm năng thu hút du khách. Khu vực này có bãi biển đẹp, cùng nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, ẩm thực. Những yếu tố này giúp hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu ổn định. Chị Sáng cho biết từ khi mở cửa vào tháng 8, quán có lượng khách đều đặn. Dịp cuối tuần luôn trong tình trạng hết chỗ.

Dịp cuối năm, chủ nhà hàng này dự kiến lượng khách tiếp tục tăng nên đang tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, giám sát kỹ an toàn thực thẩm, đào tạo nhân viên. "Hoạt động kinh doanh tại tuyến phố thương mại này có thể sôi động hơn nữa khi liên tục có các thương hiệu mới khai trương đón du khách trải nghiệm dịch vụ", chủ nhà hàng nói.

Chị Sáng - chủ nhà hàng hải sản tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: nhân vật cung cấp

Trong khi đó, anh Gia Thành, đại diện đơn vị khai thác vận hành các cơ sở lưu trú tại NovaWorld Phan Thiet cho biết các biệt thự đang khai thác gần như kín lịch vào những ngày cuối tuần. Trong đó, dịp lễ 2/9 vừa rồi, khách phải booking trước một tháng. Công suất lấp đầy đạt khoảng 70 - 80%. "Mỗi tháng trừ chi phí, gia chủ có thể thu vài chục triệu đồng mỗi căn. Hiện tại, nguồn cung vẫn chưa theo kịp nhu cầu đang tăng mạnh", anh Thành chia sẻ.

Nhận thấy tiềm năng từ việc khai thác kinh doanh, cho thuê biệt thự, đặc biệt là mùa cao điểm cuối năm, hàng loạt nhà đầu tư tăng tốc để mở rộng hoạt động, hoàn thiện cơ sở vật chất, dịch vụ để đón khách du lịch.

Biệt thự cho thuê tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Chị Huệ, chủ biệt thự tại khu đô thị cho biết ngay khi nhận nhà đã gấp rút chọn đơn vị thi công nội thất. Mục tiêu là hoàn thiện trước mùa lễ, Tết. Các biệt thự này vừa là không gian nghỉ dưỡng cho gia đình vừa có thể cho thuê với lượng khách ổn định. Chị đánh giá NovaWorld Phan Thiet hưởng lợi từ khi cao tốc đi vào hoạt động. Lượng lớn khách từ TP HCM muốn trải nghiệm điểm đến mới, thuận tiện di chuyển. Chủ biệt thự này từng chứng kiến bạn bè không đặt được phòng tại NovaWorld Phan Thiet dịp 2/9 nên tin tưởng nhu cầu dịp cuối năm sẽ tiếp tục tăng cao, tạo cơ hội sinh lời.

Giống chị Huệ, nhiều nhà đầu tư khai thác biệt thự cũng đầu tư hoàn thiện nội thất trước mùa lễ hội. Theo bà Lê Thị Hương, đại diện công ty nội thất HQT, số lượng hợp đồng thi công nội thất cho các biệt thự tại NovaWorld Phan Thiet đang có xu hướng tăng nhanh trong khoảng vài tháng qua. Yêu cầu của phần lớn chủ biệt thự là hoàn thiện nhanh, trước mùa du lịch cuối năm.

Công viên nước Wonderland Water Park đón nhiều khách tham quan. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Trong 9 tháng đầu năm, lượng khách đến Bình Thuận đã tăng 75% so cùng kỳ năm ngoái và đạt xấp xỉ 104% kế hoạch 2023. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 17.675 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm trước và đạt 107% kế hoạch doanh thu của năm 2023. Với kết quả trên, ngành du lịch Bình Thuận đã cán đích kế hoạch cả năm sớm trước 3 tháng.

Theo ban quản lý NovaWorld Phan Thiet, từ nay đến cuối năm, lượng du khách đến đô thị dự kiến tiếp tục tăng mạnh. Để đáp ứng nhu cầu du khách, khu đô thị sẽ vận hành loạt tiện ích mới đồng thời tổ chức thêm nhiều hoạt động giải trí, chuỗi sự kiện lễ hội mùa Giáng sinh, năm mới. Các tiện ích và hoạt động này cũng được kỳ vọng tạo cú huých cho hoạt động khai thác kinh doanh.

Hoài Phương