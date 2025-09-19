Nhà đầu tư ngoại nắm trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều kỷ lục

Bộ Tài chính Mỹ cho biết giá trị số trái phiếu chính phủ nước này trong tay nhà đầu tư ngoại đã lên kỷ lục 9.159 tỷ USD trong tháng 7.

Theo công bố ngày 18/9, con số này tăng gần 32 tỷ USD so với tháng trước đó và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp số liệu này lập kỷ lục, chủ yếu nhờ sức mua từ Anh và Nhật Bản.

Nhật Bản vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, với 1.151 tỷ USD trái phiếu. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Lạm phát thấp, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm và chính sách lãi suất âm duy trì suốt nhiều năm là lý do nhà đầu tư Nhật Bản đổ tiền ra nước ngoài. Điểm đến phổ biến nhất là Mỹ.

Theo sau Nhật Bản là Anh với gần 900 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Con số này tăng 5% so với tháng 6 và cũng là mức cao kỷ lục mới. London là nơi lưu trú của dòng vốn quốc tế. Vì thế, Anh thường được các quỹ đầu tư chọn mở tài khoản để quản lý tài sản cho khách hàng.

Tiền giấy dollar Mỹ trong một quầy đổi tiền ở Lebanon. Ảnh: Reuters

Ngược lại, số trái phiếu chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm hơn 25 tỷ USD, còn 730,7 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008. Giai đoạn 2012-2016, Trung Quốc thường xuyên nắm giữ hơn 1.300 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, Trung Quốc dần giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, vì cả nguyên nhân thị trường lẫn chiến lược. Về mặt chiến lược, Trung Quốc đang tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng đôla trong dự trữ, thanh toán thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, nước này cũng bán bớt trái phiếu kho bạc Mỹ để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Giới phân tích cho biết nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, các thách thức hậu đại dịch và rào cản thương mại đã làm giảm nguồn thu từ xuất khẩu của Trung Quốc.

Vài tháng qua, số liệu trái phiếu chính phủ Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ được chú ý, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu từ khối ngoại sau khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế nhập khẩu với hầu hết đối tác thương mại. Các quỹ và chính phủ nước ngoài hiện nắm hơn 30% lượng trái phiếu chính phủ Mỹ đang lưu hành.

Hà Thu (theo Reuters, Bloomberg)