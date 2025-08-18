Nhà đầu tư ngoại nắm giữ kỷ lục trái phiếu chính phủ Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ cho biết giá trị số trái phiếu kho bạc trong tay nhà đầu tư ngoại đã lên kỷ lục 9.130 tỷ USD trong tháng 6.

Số liệu này tăng so với 9.050 tỷ USD tháng 5. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này cao hơn 10%, tương đương gần 1.000 tỷ USD.

Nhật Bản vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, với 1.147 tỷ USD, tăng 12,6 tỷ USD so với tháng trước đó. Theo sau là Anh, với 858 tỷ USD trái phiếu, tăng gần 50 tỷ USD.

Tiền giấy dollar Mỹ trong một quầy đổi tiền ở Lebanon. Ảnh: Reuters

Giới phân tích cho rằng lạm phát thấp và kinh tế trong nước tăng trưởng chậm nhiều năm qua khiến nhà đầu tư Nhật Bản đổ tiền ra nước ngoài. Điểm đến phổ biến nhất là Mỹ. Dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã chấm dứt chính sách lãi suất âm đầu năm ngoái, giới chuyên gia cho rằng dòng chảy đầu tư này sẽ không sớm đổi hướng.

Trong khi đó, từ tháng 3, Anh đã vượt Trung Quốc thành nước nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều thứ hai. Suốt nhiều năm trước đó, Nhật Bản và Trung Quốc thay phiên nhau giữ hai vị trí đầu tiên.

Dù vậy, diễn biến này không phản ánh dự trữ ngoại hối của Anh. Giới phân tích cho rằng điều này chỉ cho thấy vai trò của London là nơi lưu trú của dòng vốn quốc tế. Anh thường được các quỹ đầu tư chọn mở tài khoản để quản lý tài sản cho khách hàng. Các địa điểm khác cũng được quỹ đầu tư ưa chuộng làm việc này là Quần đảo Cayman và Quần đảo Bahamas.

Giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc gần như không đổi trong tháng 6, với 756,4 tỷ USD. Hồi tháng 5, con số này là 756,3 tỷ USD - thấp nhất kể từ đầu năm 2009.

Giai đoạn 2012-2016, Trung Quốc thường xuyên nắm giữ hơn 1.300 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Gần đây, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dần bán bớt để củng cố vị thế cho đồng nhân dân tệ. Các nhà phân tích cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, các thách thức hậu đại dịch và rào cản thương mại đang khiến nguồn thu từ xuất khẩu của Trung Quốc giảm sút.

Ấn Độ - quốc gia khác tại châu Á - cũng giảm dự trữ trái phiếu chính phủ Mỹ về 227,4 tỷ USD.

Dù vậy, nhà đầu tư ngoại lại tăng rót tiền vào thị trường chứng khoán Mỹ, với 163 tỷ USD trong tháng 6. Con số này tháng 5 chỉ là 115,8 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters)