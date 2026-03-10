Nhà đầu tư nên làm gì sau phiên chứng khoán giảm kỷ lục?

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư đang chịu lỗ nên hạ tỷ trọng nắm giữ xuống dưới 50%, không nên bán hết danh mục và chỉ giải ngân lại khi thị trường chứng khoán ổn định.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/3, VN-Index giảm 115 điểm, tương đương 6,5%, về còn 1.652 điểm. Sàn TP HCM có 366 mã giảm cuối phiên, trong đó 233 cổ phiếu mất hết biên độ. Bên tăng chỉ còn 11 mã, chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Thanh khoản thị trường đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 33.000 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước.

Sau phiên giảm kỷ lục, các chuyên gia cho rằng triển vọng thị trường trong ngắn hạn rất khó đoán định. Chia sẻ với VnExpress, ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc điều hành bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức và Tư vấn đầu tư của Chứng khoán SBB (SBBS), cho biết VN-Index đang trong giai đoạn nhạy cảm. Áp lực bán tháo hôm nay do tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan khi giá dầu tăng mạnh. Nhiều người cho rằng sự kiện này có thể tác động xấu đến tình hình vĩ mô Việt Nam. Ngoài ra, áp lực bán giải chấp tại các công ty chứng khoán đang cũng đang lan rộng.

Chuyên gia này nhận định thị trường chỉ có thể bình ổn trở lại khi các nguyên nhân gây ra phiên giảm hôm nay dần hạ nhiệt. Lý giải về nhận định trên, ông Anh Đức cho rằng giá dầu hay căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đều là những câu chuyện vĩ mô bất ngờ, nên "khi nào kết thúc thì rất khó dự báo".

Ngoài ra, chuyên gia của SBBS chia sẻ nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu (force cell) sau khi hàng tỷ cổ phiếu "nằm sàn" hôm nay. "Chỉ khi bên mua hấp thụ được lượng lớn cổ phiếu giải chấp, giá dầu hạ nhiệt cùng các căng thẳng địa chính trị dừng lại, thị trường mới có đà để đi lên", ông Anh Đức nói.

Giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (quận 1, TP HCM), hồi tháng 10/2024. Ảnh: An Khương

Đồng quan điểm, Chứng khoán SHS cho rằng áp lực bán giải chấp sẽ trở thành một sức ép lớn với thị trường. Đến 31/12/2025, tổng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đã đạt khoảng 400.000 tỷ đồng, cao chưa từng thấy và đã tiếp tục tăng trong hai tháng đầu năm nay. Công ty này dự báo rủi ro trên có thể khiến VN-Index có thể lùi về vùng giá 1.550-1.600 điểm.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) và Vietcap cũng dự báo điểm số có thể tiếp tục giảm trong ngày 10/3. Phân tích trên khía cạnh kỹ thuật, VCBS cho biết ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung hôm nay đã xuyên thủng đường biên dưới của dải Bollinger Bands. Điều này cho thấy lực bán tháo đã diễn ra mạnh.

Ngoài ra, các chỉ báo khác như MACD hay CMF nhìn chung đều hướng xuống. "Điều này cho thấy quán tính giảm điểm vẫn đang chiếm ưu thế dù có thể sẽ có một số nhịp hồi kỹ thuật trong phiên", VCBS nhận định.

Còn theo quan sát của chứng khoán Vietcap, 70% cổ phiếu thuộc rổ VN30 và 75% cổ phiếu toàn sàn HoSE đã vi phạm đường MA200. Dựa trên tín hiệu đó, công ty này nhận định, VN-Index có thể rơi tiếp theo ở vùng 1.580 điểm, thấp nhất từ tháng 11/2025.

Đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư, ông Anh Đức nhận định "giờ chưa phải lúc cố gắng kiếm tiền khi thị trường còn đang khá hỗn loạn". Với người cầm tiền, chuyên gia cho rằng họ không nên vội vàng giải ngân "bắt đáy" vì đây là hành động rất rủi ro, các cổ phiếu có thể tăng giảm biên độ mạnh trong thời gian ngắn. "Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tình hình bên ngoài ổn định hơn và áp lực giải chấp qua đi, cơ hội phục hồi sau biến động thị trường khá lớn", chuyên gia của SBBS nói.

Còn với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, chuyên gia này khuyên nên có động thái bán bớt, hạ tỷ trọng nắm giữ xuống dưới 50%. Sau đó, bạn có thể mua lại khi thị trường đã ổn định hơn, nhằm đảm bảo tính an toàn và hạn chế rủi ro cho danh mục trong giai đoạn biến động hiện tại.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), khuyến nghị nhà đầu tư không nên bán toàn bộ danh mục bằng mọi giá, mà vẫn nên giữ một lượng tỷ trọng nhất định. "Điều này giúp nhà đầu tư sẽ có thể thu hẹp phần lỗ nhanh hơn tại nhịp hồi phục sau này của thị trường", ông Tâm nói.

Với người có tỷ trọng tiền mặt cao, chuyên gia này chia sẻ có thể cân nhắc giải ngân mới tại các nhịp giảm sâu tiếp theo của thị trường.

Trọng Hiếu