Nhà đầu tư nên giao dịch chứng khoán thế nào sau nghỉ lễ?

Xu hướng chứng khoán tăng duy trì sau kỳ nghỉ lễ 2/9, nhưng có cảnh báo rủi ro rung lắc, nhà đầu tư nên quan sát tập trung và chắt lọc cổ phiếu tốt.

Chứng khoán tăng 4 tuần liên tiếp, dù phân hóa mạnh ở tuần cuối tháng 8. VN-Index dừng ở mức trên 1.682 điểm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tăng gần 12% so với tháng 7 và 32,8% so với đầu năm. Còn VN30 kết thúc tháng trước trên 1.865 điểm, tăng 15,5% so với tháng 7 và 38,7% đầu năm.

Tháng 8, hầu hết nhóm ngành có diễn biến tích cực, nổi bật là các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản. Ngoài ra, dòng tiền cũng tìm tới những mã có câu chuyện riêng thuộc ngành cảng biển, bảo hiểm, bán lẻ, thép.

Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới, với khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt 35 tỷ cổ phiếu, theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Mức này tăng 12% so với tháng 7, bình quân ghi nhận khoảng 1,67 tỷ cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Tuy vậy, khối ngoại bán ròng đột biến với giá trị lũy kế gần 42.200 tỷ đồng trên HoSE.

SHS dự đoán trong ngắn hạn, VN-Index sẽ duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất - quanh 1.650 điểm. Tương tự, chỉ số VN30 cũng có thể chịu mức độ phân hóa cao, áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

"Thị trường chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh", nhóm phân tích này nhận định.

Do đó, các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý. Nhà đầu tư nên hướng dòng tiền vào các mã có nền tảng cơ bản tốt, đứng đầu trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Nhà đầu tư đang theo dõi thị trường tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Dự đoán về phiên sau lễ, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng quán tính tăng của thị trường còn tiếp diễn trong bối cảnh chưa có thông tin bất lợi và nhiều nhóm cổ phiếu vẫn tích cực. Do đó, họ dự đoán xác suất tăng điểm khá cao nhưng thử thách tiếp theo của thị trường ở mốc 1.700 điểm để xác nhận nhịp tăng mới.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap đưa ra 3 kịch bản cho chỉ số VN-Index. Kịch bản tích cực (xác suất 35%) với khả năng thị trường vượt vùng đỉnh 1.695 điểm, tiếp cận khu vực 1.720 điểm (+/-5 điểm) dưới sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn.

Kịch bản trung tính với xác suất 55%, VN-Index dao động trong biên độ 1.660-1.690 điểm (+/-5 điểm) với sự điều tiết của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ giúp đối trọng hoạt động giảm điểm ở các ngành khác.

Kịch bản tiêu cực, thị trường có khả năng điều chỉnh giảm nhưng xác suất phá thủng mốc hỗ trợ 1.625 điểm chỉ là 10%.

Trong khi đó, Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng việc lực cầu nội địa duy trì sự bền bỉ phần nào làm "tấm đệm" cân bằng, hạn chế tác động tiêu cực.

Về ngắn hạn, các nhóm phân tích của nhiều công ty chứng khoán cho rằng "đi ngang và giằng co" là những từ khóa phổ biến trên thị trường. Do đó, họ khuyên nhà đầu tư quan sát kỹ diễn biến thị trường trước khi hành động.

Xét theo góc nhìn kỹ thuật, VN-Index duy trì xu hướng tích cực trong trung và dài hạn khi bám trụ tốt trên các đường trung bình động (MA) quan trọng.

Các chỉ báo như SAR (Stop And Reverse) hay MACD (đường trung bình động hội tụ phân kỳ) giữ tín hiệu lạc quan cho thấy sức mạnh xu hướng hiện tại chưa có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh bất ngờ vẫn còn đó.

Với những nhận định trên, nhóm phân tích BSI cho rằng nhà đầu tư cần tập trung vào việc chọn lọc cổ phiếu, ưu tiên các mã thuộc nhóm ngành dẫn dắt và vẫn được dòng tiền lớn quan tâm. Bên cạnh đó, nên tận dụng những nhịp rung lắc để tái cơ cấu danh mục hoặc tăng tỷ trọng ở vùng giá hấp dẫn.

"Nhà đầu tư thay vì chạy theo sự hưng phấn ngắn hạn, nên ưu tiên chiến lược thận trọng, quản trị rủi ro chặt chẽ và phân bổ danh mục hợp lý", các chuyên gia khuyến nghị.

Tất Đạt