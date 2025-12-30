Nhà đầu tư lướt sóng muốn thoát hàng cuối năm

Lượng giao dịch chung cư thứ cấp tại Hà Nội giảm mạnh khiến nhóm đầu tư "lướt sóng" bắt đầu giảm giá chênh để thoát hàng.

Từ cuối tháng 11, thị trường chuyển nhượng chung cư Hà Nội có dấu hiệu hạ nhiệt sau thời gian tăng nóng. Nguyễn Trường, một môi giới chuyên căn hộ chuyển nhượng phía đông, cho hay tháng cuối năm chỉ ghi nhận 1-2 giao dịch trong khi những tháng cao điểm trước đó từng bán được hơn chục căn một tháng. "Lượng khách hỏi mua căn hộ giảm mạnh dù nhiều chủ nhà chấp nhận thương lượng, giảm mức kỳ vọng vài trăm triệu đồng", Trường nói.

Tương tự, đại diện một sàn giao dịch chuyên bán căn hộ khu vực Hoàng Mai cho biết số căn được chủ nhà gửi bán trong tháng cuối năm tăng 20-30% so với tháng trước song giao dịch rất chậm. Nhiều khách mua đầu tư từng sẵn sàng vào tiền ngay với căn vị trí đẹp, nay cũng không còn mặn mà.

Theo một khảo sát môi giới gần đây của kênh Batdongsan, khoảng 17% người tham gia đánh giá lượng giao dịch trong quý IV giảm mạnh hơn một nửa so với quý III. Với phân khúc chung cư, 19% môi giới chia sẻ lượng giao dịch có chiều hướng suy giảm.

Một dãy chung cư ở trung tâm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Diễn biến này khiến nhà đầu tư lướt sóng ở các dự án từng là "điểm nóng" cũng bắt đầu muốn thoát hàng, chấp nhận giảm tiền chênh. Tại phân khu 4 tòa trong đại đô thị phía đông Hà Nội, nhiều căn hộ đã được thanh toán 15% bắt đầu giảm giá chênh từ 400-500 triệu còn 100-200 triệu. Một số căn diện tích lớn giá 8-10 tỷ đồng thậm chí được chủ bán bằng giá hợp đồng vì áp lực thanh toán theo tiến độ, họ không thể đóng tiền cho đợt tiếp theo.

Tương tự với dự án có ba tòa cao 45 tầng trong đại đô thị phía bắc, nhà đầu tư liên tiếp hạ giá bán từ vài trăm đến nửa tỷ đồng cho một căn hộ dù mới vào tiền được đợt đầu. Tình cảnh này khác biệt với vài tháng trước khi những khách mua này phải "giành giật" để có quyền chọn mua căn hộ, chấp nhận trả chênh hàng trăm triệu cho đại lý.

Các số liệu cũng cho thấy giao dịch chuyển nhượng sụt giảm. One Mount Group trong tháng 11ghi nhận tổng 6.100 giao dịch chuyển nhượng bất động sản, giảm 18% so với tháng trước. Đà giảm mạnh nhất ở phân khúc chung cư với khoảng 3.100 giao dịch thứ cấp, sụt 22% theo tháng. Hai đại đô thị ở phía tây và phía đông ghi nhận mức sụt giảm thanh khoản lên đến 40%, với lần lượt 880 và 310 giao dịch. Một số dự án khác ở khu vực trung tâm ghi nhận đà giảm nhẹ hơn, khoảng 4%. Còn loại hình thổ cư và thấp tầng giảm nhẹ hơn, khoảng 10%.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, nhìn nhận thị trường đang bước vào "quá trình thanh lọc" sau giai đoạn dòng tiền đầu cơ tăng mạnh từ giữa năm. Áp lực lãi suất gia tăng từ tháng 10 cùng đà chững lại của giá chuyển nhượng đã tác động trực tiếp đến tâm lý người mua.

Trong tháng 11, nhiều ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,8-1,2 điểm %, đưa mức bình quân lên khoảng 5,64% một năm. Tính đến ngày 21/11, dư nợ tín dụng tăng 16%, trong khi tiền gửi chỉ tăng 12% so với cuối năm 2024. Cùng thời điểm, nhiều khoản vay mua nhà giải ngân cuối năm 2023 - đầu năm 2024 bắt đầu bước vào giai đoạn đáo hạn ân hạn nợ gốc, khiến nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi tăng đột biến.

Trong khi đó, giá nhiều dự án có xu hướng chững lại. Ông dẫn chững giá chào chung cư tại hai khu đô thị phía tây và phía đông chỉ tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước và có xu hướng đi ngang. Điều này cho thấy thị trường đã chạm vùng kháng cự ngắn hạn, cần thêm thời gian để hấp thụ mặt bằng giá mới.

"Trước áp lực chi phí vốn gia tăng, một bộ phận nhà đầu tư 'lướt sóng' buộc phải cơ cấu lại dòng tiền, giảm giá chào bán nhưng vẫn khó tìm được người mua. Thị trường chung cư chứng kiến làn sóng rút lui của nhóm này", ông Tiến nói và nhìn nhận đây là nhịp điều chỉnh cần thiết. Bởi thị trường năm 2024 cũng từng có nhịp điều chỉnh vào cuối năm, kéo dài đến hết quý I/2025.

Tương tự, ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cao ốc quốc tế Hồ Tây, cho rằng cuối năm là thời điểm nhiều nhà đầu tư bất động sản chốt lời và cơ cấu lại danh mục. Với phân khúc chung cư, phần lớn giao dịch thời gian qua đến từ nhóm đầu tư, đầu cơ. Do đó, khi tâm lý thị trường đi xuống, áp lực lãi suất gia tăng khiến nhóm này muốn nhanh "thoát hàng" để không phải giảm thêm lợi nhuận từ việc lướt sóng.

Trong bối cảnh dự án mới lại liên tục ra hàng, ông Thanh dự báo nhóm nhà đầu tư "lướt sóng" có thể gặp áp lực thanh khoản lớn. Bởi khi thị trường có nhiều lựa chọn với đa dạng phân khúc sản phẩm, tâm lý FOMO vì cung khan hiếm không còn khiến nhóm này khó tìm được khách hàng mới để sang tay.

Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, Hà Nội có thể đón 11.100 căn hộ mới trong quý IV, nâng tổng số căn mở bán trong năm nay vượt 32.300 căn, cao hơn mức đỉnh năm ngoái. Trong giai đoạn 2026-2027, thị trường có thể tiếp tục đón hơn 33.000 căn hộ mới mỗi năm. Nguồn cung mới đa dạng hơn về vị trí giúp phân khúc giá 50-60 triệu đồng một m2 dần quay trở lại.

Ngọc Diễm