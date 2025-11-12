Nhà đầu tư hưởng lợi từ chính sách 'hai nguồn thu' tại Gem Park

Hải PhòngChủ đầu tư N.H.O triển khai chính sách "một căn hộ - hai nguồn thu" tại Gem Park, hướng đến hai mục tiêu an cư chất lượng cao và tối ưu dòng tiền.

Cụ thể, nguồn thu thứ nhất đến từ cam kết tiền thuê đến 8% mỗi năm trong 18 tháng sau bàn giao của chủ đầu tư. Thứ hai là nguồn thu thực tế phát sinh từ hợp đồng cho thuê giữa chủ đầu tư và khách thuê. Tổng lợi nhuận ước tính có thể đạt khoảng 12-16% tùy loại căn hộ.

Theo đại diện N.H.O, chính sách này giúp chủ sở hữu vượt qua giai đoạn đầu khi tiện ích và cộng đồng cư dân còn đang hoàn thiện, đồng thời đảm bảo khả năng lấp đầy và duy trì mức giá thuê phù hợp thị trường.

Những năm qua, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận đà tăng về giá trị và thanh khoản, tập trung ở phân khúc căn hộ và đất nền khu trung tâm. Theo các chuyên gia, động lực đến từ đầu tư hạ tầng liên vùng, củng cố vai trò thành phố cảng như trung tâm công nghiệp, logistics, kinh tế trọng điểm miền Bắc. Các dự án khu công nghiệp, cảng biển tạo đòn bẩy kép, mở rộng không gian đô thị và thu hút dòng vốn mới; định hướng quy hoạch siêu đô thị lớn thứ ba cả nước cùng lực lượng chuyên gia quốc tế ngày càng đông tiếp tục gia tăng nhu cầu về không gian sống chất lượng.

Hệ tiện ích 15,000 m2 tiêu chuẩn resort của dự án Gem Park. Ảnh: N.H.O

Theo dữ liệu từ Batdongsan, thị trường Hà Nội ghi nhận tỷ suất cho thuê căn hộ khoảng 3-3,4% một năm trong khi ở Hải Phòng đạt khoảng 4,6% vào quý III. Hiệu suất cho thuê cao hơn mở ra lợi thế riêng cho nhà đầu tư hướng đến dòng tiền cho thuê tại Hải Phòng.

Ông Jeong Cheol, thành viên HĐQT N.H.O Group - đơn vị phát triển Gem Park cho biết, điều chuyên gia quốc tế tìm kiếm không chỉ là căn hộ mà là môi trường sống đồng bộ, văn minh. "Gem Park được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ấy với các tiêu chuẩn vận hành quốc tế ngay tại Hải Phòng", ông nói.

Cũng theo vị đại diện, 18 tháng đầu sau bàn giao thường là giai đoạn thử thách với chủ sở hữu căn hộ cho thuê khi tiện ích chưa hoàn thiện và cộng đồng cư dân chưa hình thành. Thay vì chỉ dừng ở chính sách cam kết, Gem Park xây dựng chuỗi vận hành gồm chủ đầu tư - khách thuê - chủ nhà, tập trung vào hai cấu phần lợi ích.

Dự án căn hộ Gem Park. Ảnh: N.H.O

Anh Hoàng Huy (40 tuổi, chủ quán cà phê tại Hà Nội) nhận định, giải pháp hai nguồn thu tại Gem Park giúp người mua dễ theo dõi dòng tiền và tối ưu chi phí so với việc tự thuê quản lý, vận hành hay trả phí môi giới.

Về vận hành, N.H.O sẽ trực tiếp khai thác và quản lý cộng đồng khách thuê chuyên gia, kế thừa kinh nghiệm từ một số dự án tại Việt Nam & một số quốc gia trong khu vực. Mục tiêu là duy trì tệp khách thuê ổn định và hỗ trợ giá trị tài sản dài hạn.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, nhóm khách thuê cao cấp hiện không chỉ quan tâm giá thuê mà còn coi trọng trải nghiệm sống và dịch vụ đi kèm. Do đó, mô hình "một căn hộ - hai nguồn thu" tập trung đồng thời vào dòng tiền ổn định, khả năng thanh khoản và tiêu chuẩn vận hành sau bàn giao.

Nhà đầu tư cũng cần xem xét các điều khoản cam kết, chi phí sau thời gian ưu đãi cũng như cơ chế xử lý khi chấm dứt hợp đồng sớm để kiểm soát rủi ro và đảm bảo kỳ vọng dòng tiền.

