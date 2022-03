Nhà đầu tư hướng dòng tiền về khu Tây Sầm Sơn

Thanh HóaNgoài thị trường truyền thống là khu Đông, nơi có bãi tắm đẹp và hạ tầng tốt, nhà đầu tư bất động sản đang nhắm tới thị trường khu Tây phố biển.

Nằm cách TP Thanh Hóa 15 km về phía Đông, TP Sầm Sơn từ lâu đã được định hình là một "thủ phủ du lịch". Nơi đây có những bãi cát dài hàng km với độ thoải lớn, nước biển trong xanh, núi non kì vĩ, văn hóa đặc sắc.

"Tây tiến" tại phố biển Sầm Sơn

Thành phố biển được chia thành hai nửa, Đông và Tây. Ở phía Đông, Sầm Sơn đang được xây dựng với hình hài một thành phố sầm uất, những đại lộ thẳng dọc theo quảng trường biển. Những khách sạn cao tầng mọc lên san sát trông ra biển, những nhà hàng sang trọng và một tổ hợp nghỉ dưỡng lớn.

Sầm Sơn sắp đón diện mạo mới với đại lộ trung tâm Sun Grand Boulevard nối thẳng ra quảng trường biển. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Còn ở phía Tây là một bộ mặt khác. Sông Đơ, dòng sông chảy theo trục Bắc - Nam, nối từ cửa sông Mã xuyên qua đồng bằng phù sa, ôm lấy chân núi Trường Lệ đổ ra biển, được giới đầu tư ví von như một nàng công chúa ngủ quên trong rừng.

Trong khi đó, từ Tây sang Đông Sầm Sơn chỉ vỏn vẹn 5 km. Khi quỹ đất phía Đông đang dần cạn, phía Tây được đánh giá là vùng đất tiềm năng, nơi chứa đựng những giá trị để phát triển. Theo các chuyên gia, nếu có thể ôm theo chiều dài sông Đơ để kiến tạo quần thể du lịch nghỉ dưỡng, mở đường nối thông ra biển, thì từ Tây sang Đông, Sầm Sơn sẽ liền một dải.

Sun Riverside Village mang tới giá trị sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Nhận thấy cơ hội từ vùng đất phía Tây Sầm Sơn, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village.

Sự xuất hiện của dự án đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư về một nơi giàu tiềm năng khai thác và nhiều triển vọng tăng trưởng giá trị. Cục diện thị trường cũng dần xoay chuyển.

Lần đầu tiên, thị trường địa ốc Sầm Sơn chứng kiến cuộc "Tây tiến" của giới đầu tư. Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, các sản phẩm shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng thuộc ba phân khu ra mắt đầu tiên của dự án gồm Festival Avenue, The Harbor và The River ghi nhân sự quan tâm lớn. Toàn bộ sản phẩm ra mắt đã được đăng ký đặt chỗ trong vòng hai tháng.

Trên thị trường thứ cấp, giá các sản phẩm tăng dần, thậm chí thúc đẩy toàn thị trường Sầm Sơn thiết lập mặt bằng giá mới. Theo các chuyên gia, cuộc dịch chuyển từ Đông sang Tây không chỉ khiến địa ốc Sầm Sơn tăng nhiệt mạnh, mà còn giúp Sun Riverside Village có thanh khoản tốt hơn.

Phân khu The Link - tâm điểm mới trên thị trường

Tiếp nối thành công của ba phân khu đầu tiên, Sun Property ra mắt phân khu The Link. Nằm tiếp giáp những tuyến đường như đại lộ Nam Sông Mã, đường bộ ven biển, các tuyến Tây Sầm Sơn theo quy hoạch; đối diện tổ hợp công viên giải trí Sun World; liên thông quảng trường biển và khu đô thị Sun Grand Boulevard qua trục đại lộ thương mại dài 2,6km, rộng 120m; The Link được coi là nơi kết nối, trung chuyển của hệ sinh thái tỷ đô Sun Group.

Nhà phố The Link mặt đại lộ Nam Sông Mã mang tới tiềm năng kinh doanh lớn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Vị trí đắc địa giúp The Link vừa thuận tiện về giao thông, trở thành nơi đầu tiên đón mọi dòng khách từ khắp nơi đổ về, vừa thừa hưởng cảnh quan, tiện ích chung của quần thể 1.260 ha thuộc Sun Group. Trong khi đó, dự án vẫn sở hữu những ưu điểm riêng, là tầm nhìn mãn nhãn, bao quát cảnh quan sông Đơ. Những căn biệt thự, shophouse ở ngã ba sông còn có đặc quyền ngắm công viên bãi biển Miami, cầu Nhật Thực và những tuyến phố tấp nập của phân khu The River bên kia sông.

Được phát triển trên nền diện tích 14,64 ha với cảm hứng Miami, The Link gồm hơn 240 sản phẩm shophouse, biệt thự đơn lập và song lập. Các căn biệt thự mang kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha với mái ngói đỏ, tỷ lệ dốc thấp, cửa sổ tròn mô phỏng cửa sổ boong tàu ấn tượng. Còn shouhouse được thổi hồn bởi phong cách Art Deco trẻ trung, nhiều họa tiết trang trí rực rỡ sắc màu.

Cuộc chơi sắc màu tại công viên Carnival mang đến sự trẻ trung, sôi động cho phân khu The Link. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Với mật độ xây dựng 25,6%, The Link dành không gian rộng ở lõi giữa cho các cảnh quan và hàng loạt tiện ích như: trường học, công viên, trung tâm y tế cao cấp, sân chơi, quảng trường...

Phân khu hội tủ đủ hai sắc thái. Một bên là sự sôi động của những dãy shophouse mặt đại lộ Nam Sông Mã, kế cận những tụ điểm du lịch, vui chơi nhộn nhịp. Một bên là không gian riêng tư của những dãy biệt thự hướng sông hay công viên nội khu. Đây cũng là yếu tố giúp The Link được đánh giá cao về khía cạnh phục vụ nhu cầu ở, cũng như hứa hẹn tiềm năng kinh doanh và sinh lời trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn hồi phục và tăng trưởng, kéo theo sự đi lên của các kênh tài sản, The Link được kỳ vọng là second home phù hợp của giới thượng lưu miền Bắc, nơi không chỉ thỏa khát khao về một cuộc sống bình an, mà còn đáp ứng nhu cầu lưu trữ tài sản và sinh lời bền vững.

Hoài Phong