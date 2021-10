Nhà đầu tư địa ốc rục rịch quay lại Bình Dương

Sau giãn cách, một số nhà đầu tư tìm đến Bình Dương bởi có thị trường căn hộ sôi động, mức giá duy trì xu hướng tăng bất kể các biến động từ dịch bệnh.

Giữa tháng 10, anh Lê Văn Khánh, một nhà đầu tư tại TP HCM lên kế hoạch khảo sát dự án tại Bình Dương để xuống tiền đầu tư. "Thực tế nguồn cung căn hộ chung cư tại TP HCM đang khan hiếm, đặc biệt là phân khúc các căn hộ 2-3 tỷ đồng. Tôi cho rằng việc chuyển hướng sang các thị trường vệ tinh như Bình Dương sẽ là xu hướng tất yếu", anh Khánh nói.

Tương tự, chị Hà Thị Minh Ngọc, ngụ tại thành phố Thủ Đức cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư căn hộ. Các dòng sản phẩm căn hộ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương là lựa chọn hàng đầu của chị. Nhà đầu tư này đánh giá, hiện tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các nhà máy, doanh nghiệp FDI vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, nên nhu cầu nhà ở của các chuyên gia, người lao động vẫn cao.

Bình Dương định hướng phát triển bền vững, trở thành nơi người dân đáng sinh sống và làm việc. Ảnh: Quỳnh Trần

Xu hướng này trùng khớp với báo cáo mới đây của Batdongsan. Ngay sau giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, mức độ quan tâm thị trường Bình Dương có dấu hiệu hồi phục, trong tháng 9 đã tăng 10% so với tháng trước, đạt 30%. Tín hiệu này thậm chí tích cực hơn so với một số tỉnh khác như Đồng Nai hay Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo cáo thị trường quý 3 của DKRA Việt Nam cũng chỉ ra, tại khu vực Đông Nam Bộ, nguồn cung căn hộ chung cư tại Bình Dương đạt 887 căn, tương đương 25% sản phẩm toàn thị trường, xếp vị trí thứ 2 chỉ sau TP HCM. Ở phân khúc nhà phố, biệt thự, Bình Dương cũng xếp thứ 2 với 8% số lượng sản phẩm mới mở bán.

Cùng xu hướng ly tâm trên thị trường bất động sản đã diễn ra vài năm qua, Bình Dương là một trong những thị trường được giới đầu tư đánh giá cao. Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế khi rục rịch mở cửa trở lại cũng mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tại những thị trường tiềm năng này. Trong đó, thành phố Dĩ An được xem là đích ngắm của giới đầu tư cá nhân.

Tuyến metro số 1 dài gần 20km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức (TP HCM) và thành phố Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: Hữu Khoa

Theo anh Khánh, so mức giá và vị trí giao thông, thành phố Dĩ An được coi là trung tâm của thị trường Bình Dương. Là bởi, hệ thống giao thông hạ tầng trong những năm qua được đầu tư mở rộng mạnh mẽ. Khoảng cách từ Dĩ An tới trung tâm TP HCM rút xuống còn 20 km và di chuyển thuận lợi. Trong tương lai gần, hệ thống metro, các tuyến đường vành đai, các tuyến theo trục trung tâm Đông - Tây - Nam - Bắc của TP HCM cũng sẽ tạo nên mạng lưới liên kết thông suốt từ khu vực trung tâm (quận 1) tới vùng này.

Dĩ An cũng sở hữu vị trí đắc địa ở trung tâm của bốn thành phố Thủ Đức, Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng kết nối TP HCM với miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc. Thành phố trẻ nổi bật với quốc lộ 1K kết nối giao thương xuyên suốt từ thành phố Thủ Đức đến thành phố Biên Hoà, cùng cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối với các khu công nghiệp lân cận. Theo nhiều chuyên gia bất động sản, đây là đòn bẩy để Dĩ An phát triển thành thành phố hành chính và dịch vụ của Bình Dương trong tương lai.

"Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ giá vừa tầm khan hiếm, việc lựa chọn mua dự án căn hộ ở Dĩ An tôi cho là quyết định phù hợp bởi lợi thế hiện có của thành phố này", nhà đầu tư này nói.

Một trong những dự án đang thu hút giới đầu tư là HT Pearl, dự án căn hộ chung cư tọa lạc tại 29/8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Dự án được định hướng phát triển theo phong cách Nhật, đón đầu nhu cầu an cư cho các chuyên gia và gia đình trẻ.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, dự án đáp ứng nhiều tiêu chí như diện tích căn hộ rộng rãi, thoáng mát; chất lượng đầu tư dự án được đảm bảo bởi uy tín của nhà thầu Hòa Bình xây dựng phần móng và nhà thầu Coteccons xây dựng phần thân.

Thêm nữa, trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được UBND thành phố Dĩ An chấp thuận chủ trương mở rộng lộ giới 17m, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Nhờ gần trục giao thông lớn, nên cư dân ít bị kẹt xe, từ đó giảm được thời gian di chuyển. Hàng loạt tiện ích ngoại khu như hệ thống trường học, y tế... cũng được đẩy mạnh tại khu vực này, thuận tiện cho con trẻ học tập và gia đình chăm sóc sức khỏe...

Quốc Lộ 1K là tuyến đường mang ý nghĩa chiến lược quan trọng của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, kết nối ba thành phố Thủ Đức, Dĩ An và Biên Hòa. Đồ họa: Thành Huy

Theo tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải, Đại học Ngân hàng TP HCM, tại TP HCM, phần lớn các dự án có giá cao do quỹ đất không còn nhiều. Trong khi đó, Bình Dương được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng và có cơ hội phát triển bền vững trong 5-10 năm tới bởi hàng loạt các yếu tố cộng hưởng.

Bình Dương, trong đó thành phố Dĩ An sở hữu quỹ đất dồi dào, giá khá "mềm", còn có hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi, dễ kết nối với TP HCM. Hiện tại, khu vực này có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nối kết nối trong tỉnh và liên vùng.

Giai đoạn 2021-2025, chính quyền Bình Dương cũng xác định đẩy mạnh các dự án giao thông mang tính kết nối với TP HCM và các tỉnh lân cận như đường vành đai 3, vành đai 4; nâng cấp, cải tạo quốc lộ 13; nâng cấp mở rộng đường ĐT 743 lên 6 - 8 làn xe tạo tiền đề hình thành tuyến đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có dân số khoảng 2,4 triệu người, với hơn 50% là dân nhập cư dẫn đến nhu cầu nhà ở lớn. Thủ phủ công nghiệp này cũng chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam với nhu cầu tăng thêm lao động mới từ 30.000 - 40.000 người mỗi năm, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở.

Hoài Phong