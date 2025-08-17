Nhà đầu tư cần làm gì sau tuần chứng khoán lập kỷ lục?

Chứng khoán có thể điều chỉnh sau khi lập kỷ lục nên các chuyên gia khuyên nhà đầu tư quan sát thận trọng, tận dụng dịp rung lắc.

Tuần này, chứng khoán tiếp tục biến động trong biên độ rộng với 4 phiên tăng liên tiếp trước khi đảo chiều cuối tuần. Tổng lại, VN-Index vẫn tích lũy thêm 45 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao, bình quân đạt gần 51.800 tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng với mức lũy kế cả tuần hơn 8.200 tỷ đồng, riêng 3 phiên gần nhất ghi nhận giá trị trên nghìn tỷ.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), đà tăng của chỉ số được củng cố bởi sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng và "họ" Vingroup. Dòng tiền trên thị trường cho thấy sự sôi động và quyết đoán, luân chuyển nhanh chóng giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội sinh lời.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã gia tăng đáng kể vào phiên cuối tuần, đặc biệt tại các cổ phiếu tăng nóng trước đó.

Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán qua ứng dụng điện thoại. Ảnh: Quỳnh Trần

Dưới góc nhìn kỹ thuật trên khung đồ thị ngày, VCBS nhận xét chỉ báo MACD (đường trung bình động hội tụ phân kỳ) tiếp tục hướng lên cùng với việc đường +DI (chỉ báo định hướng dương) và ADX neo trên mốc 25 cho thấy xu hướng tăng của thị trường vẫn còn được duy trì.

Tuy nhiên RSI (chỉ báo sức mạnh tương đối) đã hình thành đỉnh và hướng xuống ở vùng cao sau khi tăng nóng trong những phiên trước đó, cho thấy VN-Index sắp tới sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD đã tạo đỉnh và RSI tiếp tục vận động đi xuống cho thấy đà tăng đã có sự giảm tốc. Đồng thời, chỉ báo CMF hướng xuống phần nào cho thấy sự thận trọng của dòng tiền.

"Những nhịp rung lắc là điều khó tránh khỏi khi chỉ số đang trong xu hướng chinh phục các ngưỡng điểm cao hơn", VCBS nhận định.

Nhóm phân tích này khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở các cổ phiếu đã có đà tăng mạnh. Nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn các mã có tín hiệu thu hút dòng tiền và bật lên từ nền tích lũy gần nhất để cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn này.

Cũng dự báo thị trường sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh sắp tới, nhưng Chứng khoán Beta (BSI) xem đây là những "khoảng nghỉ lấy đà" cần thiết để chỉ số củng cố nền giá và hấp thụ bớt lực bán, tạo điều kiện cho xu hướng tăng được bền vững hơn.

Vì vậy, nhóm chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên giữ tâm lý bình tĩnh, tránh bán tháo khi thị trường rung lắc, đồng thời quan sát kỹ diễn biến để tận dụng các vùng giá điều chỉnh hợp lý. Những cổ phiếu thuộc nhóm dẫn dắt, nền tảng tích lũy vững và dư địa tăng hấp dẫn, sẽ là lựa chọn ưu tiên.

"Nhìn chung, thị trường vẫn duy trì xu hướng tích cực và những phiên điều chỉnh tới đây có thể là cơ hội cho các nhà đầu tư biết tận dụng", nhóm phân tích BSI nêu quan điểm.

VN-Index đã vượt đỉnh giá lịch sử năm 2022 và chỉ số VN30 đang hướng đến vùng quanh 1.800 điểm. Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá đây là vùng giá "rất nhạy cảm" của VN30, tương ứng mức tăng 60% từ mức thấp nhất hồi tháng 4 năm nay.

"Trong lịch sử chưa có nhịp tăng giá liên tiếp nào với mức tăng mạnh quanh 60% của chỉ số VN-Index và VN30 mà không chịu một nhịp điều chỉnh khá mạnh", nhóm phân tích này nhấn mạnh.

Do đó SHS khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, theo dõi sát diễn biến thị trường hiện nay. Các vị thế đầu cơ và cơ cấu danh mục đầu tư nên đánh giá kỹ, xem xét bán các mã suy yếu. Song song đó, nhà đầu tư cũng cần kiểm soát các vị thế ngắn hạn, luân chuyển dòng tiền hợp lý khi xu hướng tăng của chứng khoán duy trì.

Lời khuyên chung của các chuyên gia là nhà đầu tư cần giữ tỷ trọng hợp lý, trong đó mục tiêu đầu tư hướng tới các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, dẫn đầu trong ngành chiến lược và tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Tất Đạt