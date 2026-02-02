Nhà đầu tư 'cá voi' gom Bitcoin trong lúc nhỏ lẻ tháo chạy

Nhà đầu tư "cá voi" đang là nhóm duy nhất mua vào Bitcoin trên thị trường, còn số nhỏ lẻ liên tục bán ra khi giá sụt mạnh.

Dữ liệu on-chain cho thấy nhà đầu tư cá voi - nhóm nắm giữ từ 10.000 Bitcoin (BTC) trở lên - hiện là thành phần duy nhất trên thị trường đang mua vào tiền số lớn nhất thế giới khi giá lao dốc. Trong khi đó, tất cả nhóm nắm giữ còn lại đều đang bán ra. Dữ liệu on-chain tập hợp các thông tin từ chuyển tiền, kích hoạt hợp đồng thông minh, lịch sử giao dịch, số dư ví, dữ liệu staking... đều được ghi nhận công khai, vĩnh viễn và không thể chỉnh sửa.

Sự phân hóa này được thể hiện rõ qua chỉ số Accumulation Trend Score theo nhóm ví của công ty phân tích Glassnode. Chỉ số này là thước đo hành vi tương đối của các thực thể có quy mô khác nhau dựa trên số dư và lượng BTC tích lũy trong 15 ngày gần nhất. Điểm số càng gần 1 cho thấy xu hướng mua vào, trong khi giá trị gần 0 phản ánh xu hướng bán ra.

Các đồng xu biểu trưng của Bitcoin. Ảnh: CNBC

Theo dữ liệu Glassnode, nhóm "cá voi" lớn nhất đang ở trạng thái "tích lũy nhẹ" và duy trì xu hướng số dư trung tính đến "hơi tích cực" kể từ khi Bitcoin giảm về 80.000 USD vào cuối tháng 11/2025. Trong giai đoạn này, giá BTC chủ yếu đi ngang, giao dịch trong vùng 80.000-97.000 USD cho đến hết tháng 1 năm nay.

Ngược lại, tất cả nhóm nhỏ hơn đều là bên bán ròng, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ dưới 10 BTC. Nhóm này đã tháo chạy liên tục hơn một tháng qua, phản ánh áp lực giảm giá kéo dài và tâm lý né tránh rủi ro của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cùng lúc đó, số lượng nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 1.000 BTC đã tăng từ 1.207 người vào tháng 10/2025 lên 1.303 người hiện nay.

Kể từ khi Bitcoin lập đỉnh lịch sử vào tháng 10 năm trước, sự gia tăng của nhóm này cho thấy các nhà đầu tư lớn đã mua vào trong nhịp điều chỉnh. Các cá voi nắm giữ từ 1.000 BTC trở lên hiện đã quay lại mức cao của tháng 12/2024, củng cố quan điểm rằng các "tay to" đang hấp thụ nguồn cung, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục rời bỏ thị trường.

Bitcoin đã giảm mạnh vào cuối tuần trước, trượt xuống dưới 78.000 USD một đơn vị. Đến sáng nay, mốc này cũng bị xuyên thủng. BTC có lúc về dưới 75.700 USD, tiếp tục giảm thêm gần 3%.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4. Đợt điều chỉnh diễn ra khi hoạt động chốt lời kết hợp với thanh khoản mỏng cùng sự khan hiếm nhà đầu tư mới đã tạo thế khó cho tiền số. Theo dữ liệu từ CoinGlass, gần 2,6 tỷ USD các vị thế tiền số đã bị thanh lý chỉ trong ngày hôm qua.

Giới phân tích bắt đầu lưu ý việc Bitcoin đã mất dần mối liên kết với thị trường truyền thống kể từ tháng 10/2025. Trước đây, BTC thường biến động cùng chiều với các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, tiền số này hiện nay giảm trong khi cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác vẫn giữ vững. Điều này phần nào được lý giải là nhà đầu tư thường bán trước các tài sản có tính đầu cơ hơn.

Eric Crown, cựu nhà giao dịch quyền chọn tại NYSE Arca, cho rằng Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp hơn. Ông dự đoán khả năng rơi vào vùng từ giữa 50.000 USD đến 60.000 USD, trước khi ổn định.

Tuy nhiên, ông tiết lộ bản thân sẽ để mắt đến vùng giá này để mua thêm cho kỳ vọng dài hạn. Chuyên gia này cho rằng thị trường hiện tại như một giai đoạn tích lũy giá trị tiềm năng, hơn là sự kết thúc của chu kỳ rộng lớn của tiền số.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)