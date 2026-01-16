Nhà đầu tư cá nhân rót tiền kỷ lục vào bạc

Đà tăng giá của kim loại quý khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ hơn 900 triệu USD vào các quỹ ETF bạc chỉ trong một tháng.

Ngày 15/1, hãng nghiên cứu Vanda Research công bố báo cáo cho thấy trong 30 ngày qua, nhà đầu tư cá nhân đã rót 921,8 triệu USD vào các quỹ ETF liên quan đến bạc, như iShares Silver Trust. Trước đó một ngày, quỹ này nhận 69,2 triệu USD từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là mức cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của quỹ, chỉ sau đợt tăng giá kim loại quý năm 2021 (Silver Spike 2021).

Giá chứng chỉ quỹ ETF này đã tăng 31,3% năm nay và 210% trong 12 tháng qua. Diễn biến này khớp với biến động của giá bạc. Kim loại quý liên tiếp lập kỷ lục mới từ năm ngoái, có thời điểm lên trên 93 USD một ounce tuần này, theo dữ liệu từ LSEG.

Chỉ số theo dõi cổ phiếu các hãng khai thác bạc MSCI ACWI Select Silver Miners ⁠Investable Index cũng tăng 225% trong 12 tháng qua. Đây là nhóm doanh nghiệp đặc biệt nhạy cảm với biến động giá kim loại quý.

Diễn biến giá bạc thế giới trong 5 năm qua. Đồ thị: Kitco

Năm 2021, thị trường bạc từng tăng tốc trong bối cảnh làn sóng đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân với cổ phiếu meme lên cao. Tuy nhiên, theo Vanda, đợt tăng lần này được hậu thuẫn bởi các yếu tố vững chắc hơn.

"Đây không chỉ là sức tăng kiểu cổ phiếu meme. Chúng ta chứng kiến một quá trình tích lũy mang tính cấu trúc. Giá hiện đã vượt xa đỉnh năm 2021", Vanda nhận định. Công ty này có rằng đã đến lúc coi bạc là "một tài sản giao dịch vĩ mô cốt lõi", thay vì chỉ là một khoản đặt cược mang tính đầu cơ.

Năm ngoái, giá bạc tăng thêm hơn 160%, chủ yếu nhờ được Mỹ công nhận là khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng thiếu hụt, nhu cầu dùng trong công nghiệp và đầu tư tăng. Năm nay, giá kim loại quý được kỳ vọng chạm 100 USD một ounce.

Vanda cũng lưu ý nhà đầu tư cá nhân hiện là người chơi lớn trong ProShares UltraShort Silver ETF. Đây là quỹ ETF đòn bẩy ngược, mang lại mức lợi nhuận gấp đôi mức giảm giá hàng ngày của bạc.

Tuy vậy, một số người vẫn tỏ ra thận trọng. "Chúng ta đã chờ 45 năm để bạc vượt mốc 50 USD một ounce. Nhưng giờ đây, giá vượt 80 USD chỉ trong chưa đầy 3 tháng", Kathy Kriskey - trưởng bộ phận chiến lược ETF thay thế tại Invesco cảnh báo.

Hà Thu (theo Reuters)