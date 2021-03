​Nhà đầu tư bất động sản kỳ vọng cao vào tiến độ metro

Giá căn hộ gần tuyến metro số 1 tăng trưởng đều đặn mỗi năm và được kỳ vọng cao khi quá trình xây dựng bước vào giai đoạn cuối cùng.

Chi khoảng 3,6 tỷ đồng mua căn hộ 74 m2 dự án Masteri An Phú, quận 2, TP HCM vào năm 2018, anh Nguyễn Thanh Vũ chia sẻ thấy mình sáng suốt và may mắn khi sớm nhận ra tiềm năng của thị trường căn hộ gần metro.

"Khi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào hoạt động, tôi chỉ cần đi bộ khoảng 300 m là tới trạm An Phú và vào trung tâm thành phố làm việc mà không phải đi xe máy", anh Vũ nói.

Anh Vũ cũng cho biết hiện căn hộ của anh đã được chào giá khoảng 5 tỷ đồng nhưng anh chưa đồng ý. Nhà đầu tư này tin tưởng khi dự án metro đã hoàn thiện hơn 80% và dự kiến hoạt động trong năm sau.

Phối cảnh dự án Masteri An Phú trên Xa lộ Hà Nội, quận 2. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes.

Theo CBRE Việt Nam, trong giai đoạn 2015-2020, giá bán căn hộ cao cấp trên thị trường sơ cấp tại quận 2 tăng trung bình 7,3% mỗi năm, vượt ngưỡng mức tăng trung bình của toàn thị trường và vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai. Từ năm 2018, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể khi tuyến metro dần hoàn thiện, với mức giá chào bán lại cao hơn 25-75% so với giá bán khởi điểm ban đầu.

Đơn vị này dự báo, giai đoạn 2020-2025, tức 5 năm tới, nguồn cung chào bán mới tại Thành phố phía Đông sẽ khá dồi dào, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 11,5%, tương đương 15.000-16.000 căn hộ mới mỗi năm.

Một chuyên gia của CBRE Việt Nam nhận định, những dự án metro đang được TP HCM đầu tư sẽ khiến toàn bộ mặt bằng giá bất động sản thay đổi. Nếu bất kỳ dự án bất động sản nào nằm trong bán kính cách các tuyến metro này khoảng 500 m thì giá bán sẽ tăng khoảng 20% trong tương lai gần. Một khi các dự án này hoàn thành theo kế hoạch đề ra, giá sẽ tiếp tục tăng cao.

Cũng theo vị này, về lý thuyết, một tòa nhà nằm gần trạm trung chuyển công cộng thường có giá thuê hoặc giá bán cao hơn so với những tòa nhà nằm xa hơn, vì hệ thống giao thông công cộng tốt cho phép cư dân sống gần đó dễ dàng di chuyển đến các điểm trung tâm. Điều này đã được kiểm chứng tại một số quốc gia, với giá bán nhà tại những nơi gần hệ thống giao thông công cộng có giá trị cao hơn từ 6-45%.

Tốc độ tăng giá của các dự án gần metro kể từ khi ra mắt đến năm 2020 (giai đoạn 2015-2020). Nguồn: CBRE Việt Nam.

Thực tế, ngoài Masteri An Phú, nhiều dự án khác như Masteri Thảo Điền hiện đang được chào giá 50-60 triệu đồng một m2, tăng hơn 50% so với giá thời điểm mở bán, The Vista An Phú đang là 40-50 triệu đồng một m2, tăng khoảng 24% so với giá ban đầu, theo cập nhật của chuyên trang bất động sản Rever.vn đến cuối năm 2020.

"Những dự án mới thuộc các trung tâm thương mại, khu dân cư đã được quy hoạch bài bản tại phía Đông thành phố sẽ được nhiều người săn đón và nhờ vậy đạt được mức giá bán cao hơn. Khu vực An Phú, Thủ Thiêm và Khu Công nghệ cao TP HCM sẽ trở thành những khu vực trọng điểm", đại diện CBRE Việt Nam nhận định.

Bên cạnh đó các chuyên gia và nhà đầu tư cũng nhìn nhận, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên hứa hẹn mang lại cơ hội lớn không chỉ cho thị trường địa ốc mà cả với thị trường bán lẻ. Các trung tâm thương mại thường được phát triển trong cộng đồng đông dân cư có thể hưởng lợi từ mật độ giao thông bộ hành cao.

Những khu vực đắc địa nằm gần trạm Metro tại thành phố Thủ Đức hứa hẹn thu hút các dự án căn hộ có thương hiệu. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes.

Nhận xét về tiềm năng và xu hướng tăng giá của căn hộ gần metro, một chuyên gia bất động sản cho rằng, giá đất gần các tuyến metro đang tăng khá nhanh. Giá căn hộ gần các trạm metro có vẻ chững lại sau một thời gian tăng, nhưng sẽ bật tăng trở lại khi metro chính thức đi vào hoạt động.

Còn ông David Jackson - Tổng giám đốc Colliers Việt Nam nhận định, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển đô thị dọc tuyến khu vực ngoại thành quận 2, 9, Thủ Đức và cả thị xã Dĩ An, Bình Dương. Tuyến tàu điện này cũng sẽ giúp mở rộng khu vực khách mua sắm tiềm năng thông qua việc tiết kiệm chi phí đi lại cho khách mua sắm ở xa, khuyến khích họ đến khu vực ngoài trung tâm thành phố để mua sắm.

Metro số 1 có tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km với ba ga ngầm và 11 ga trên cao. Đây là dự án metro đầu tiên tại TP HCM, hiện đạt khoảng 83% và theo kế hoạch mới đây, công trình đưa vào khai thác năm 2022.

Bảo Khánh