Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu dầu khí

Hàng loạt cổ phiếu dầu khí như GAS, PLX, OIL, BSR, PVD… giảm sâu, thậm chí chạm sàn, bởi áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau nhịp tăng nóng.

Đà hưng phấn của nhóm dầu khí được duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay. Điều này thể hiện qua mức tăng mạnh, thậm chí chạm trần, ở nhiều cổ phiếu có vai trò dẫn dắt như BSR, PVT, PVD. Tuy nhiên, diễn biến đột ngột xoay chiều trong khoảng nửa tiếng cuối phiên. Áp lực xả hàng khiến toàn bộ cổ phiếu dầu khí chìm trong sắc đỏ với mức giảm phổ biến trên 5%.

Trong danh sách 10 mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index hôm nay có 3 đại diện của nhóm dầu khí. PLX và GAS chia nhau những vị trí dẫn đầu khi thị giá chạm sàn, chốt phiên trong trạng thái không có bên mua.

Biến động tiêu cực ở nhóm dầu khí là tác nhân chính khiến chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đảo chiều từ tăng gần 30 điểm thành giảm 10 điểm lúc cuối phiên. VN-Index đóng cửa tại 1.808 điểm, mức thấp nhất trong gần một tháng trở lại đây.

Ngoài dầu khí, nhóm phân bón cũng bị nhà đầu tư chốt lời mạnh, dẫn đến sắc đỏ bao trùm. Các mã trụ như DCM, DPM, BFC mất khoảng 0,5-5% so với tham chiếu. Diễn biến tương tự xảy ra ở cổ phiếu cảng biển. HAH mất hơn 5% vào cuối phiên, còn GMD và DVP lần lượt giảm 2,2% và 0,6%.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán đã khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng với nhịp tăng nóng của cổ phiếu dầu khí, phân bón và cảng biển. Theo thống kê của Chứng khoán Thiên Việt (TVS), cổ phiếu dầu khí tăng khoảng 70,4% trong hai tháng đầu năm, trở thành ngành có hiệu suất tốt nhất trên thị trường. Tuy nhiên, định giá nhóm này không còn rẻ và nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái "đu đỉnh" nếu mua đuổi.

Trái ngược những nhóm ngành "nhạy cảm" bởi xung đột ở Trung Đông, các nhóm ngành chịu tác động từ yếu tố nội tại diễn biến khởi sắc hơn trong phiên hôm nay. Ở nhóm chứng khoán, sắc xanh chiếm tỷ lệ áp đảo. VND, BSI, AGR, VDS, VCK cùng chốt phiên trên tham chiếu, còn ORS chạm trần 14.750 đồng. Tương tự, nhóm bất động sản có nhiều mã tăng như VIC, VHM, KDH, HQC, CII...

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, 4 cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup hôm nay đóng góp cho VN-Index gần 17 điểm.

Thanh khoản sàn TP HCM tụt sâu so với phiên trước, chỉ còn 35.000 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn chiếm phân nửa trong số này. SSI dẫn đầu giá trị khớp lệnh với gần 2.900 tỷ đồng, sau đó đến VIX, FPT, HPG và SHB.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài mạch bán ròng 3 phiên liên tiếp. Nhóm này xả hàng hơn 6.220 tỷ đồng, trong khi mua vào chỉ khoảng 3.100 tỷ đồng. HPG là tâm điểm xả hàng của khối ngoại với khối lượng ròng hơn 10 triệu cổ phiếu.

Phương Đông