Nhà đất ven TP HCM lập mặt bằng giá mới sau sáp nhập

Loạt dự án cao cấp liên tục ra mắt đã khiến giá bất động sản vùng ven TP HCM (như Bình Dương và Long An cũ) tăng trung bình 10-20% nửa đầu năm.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy tại Bình Dương cũ (sau khi trở thành một phần của TP HCM), loạt dự án mới đã được tung ra thị trường với mặt bằng giá mới, trung bình cao hơn từ 10-20% so với cách đây 6 tháng.

Trong tháng 7, Phú Đông Group ra mắt dòng căn hộ mới tại dự án Phú Đông Sky One, phát triển trên khu đất rộng hơn 5.600 m2 tại địa bàn TP Dĩ An cũ, nay thuộc TP HCM. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 800 căn hộ phổ thông, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ với giá bán khởi điểm khoảng 38 triệu đồng mỗi m2.

Mức giá bán chính thức cao hơn dự kiến trước đó 4-5 triệu đồng mỗi m2. Chủ đầu tư cho biết giá bán này được tính lại do chi phí tiền sử dụng đất tăng cao, bù lại dự án áp dụng chính sách bán hàng dễ thở, chỉ thanh toán 4,5 triệu đồng mỗi tháng, với mức lãi suất ưu đãi cố định 5% kéo dài trong 5 năm.

Cùng khu vực này, C-Holdings đang bán dự án The Felix với giá 40-45 triệu đồng mỗi m2, tăng cao so với mức rumor 35-40 triệu đồng trước đó. CapitaLand Development mở bán phân khu Orchard Grand thuộc dự án Sycamore với giá gần 60 triệu đồng mỗi m2, cao hơn mức 55 triệu đồng hồi đầu năm...

Một số dự án khác cũng ghi nhận xu hướng tăng giá như tháp Gió Thông thuộc The Gió Riverside của An Gia chào bán giá mới tầm 55 triệu đồng mỗi m2, tăng đáng kể so với mức khoảng 45 triệu đồng quý I; TT Avio ở mức 40-42 triệu đồng mỗi m2 thay mức 35 triệu đồng mỗi m2...

Còn tại khu vực Long An cũ (nay là Tây Ninh), dự án Sky Retreat tại phường Bến Lức chào bán từ 55-60 triệu đồng mỗi m2; dự án cao tầng mới tại khu đô thị Waterpoint có giá dự kiến khoảng 40-45 triệu đồng mỗi m2; Destino Centro mở bán ở mức 29-31 triệu đồng. Các dự án mới đẩy mặt bằng giá trung bình của Tây Ninh từ mức 23-26 triệu đồng mỗi m2 lên hơn 35-40 triệu đồng mỗi m2 chỉ trong một năm.

Bất động sản khu đông TP HCM, thuộc phường Dĩ An với các chung cư, nhà phố. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, quý II, giá bán chung cư tại Bình Dương cũ tăng 11%, Đồng Nai 10% và Long An cũ 19% so với cùng kỳ. Đà tăng chủ yếu đến từ các dự án cao cấp mới ra mắt, kéo mặt bằng chung đi lên. Dữ liệu từ Avison Young cho thấy giá sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) tại khu vực Bình Dương cũ tăng trung bình hơn 30% trong 6 tháng đầu năm, trong khi giá thứ cấp, vốn phản ánh nhu cầu thực, chỉ tăng dưới 10%.

Số liệu từ nền tảng Nhà Tốt cũng cho biết 6 tháng qua, giá chung cư tại Long An cũ (Tây Ninh) tăng gần 19%, Bình Dương cũ tăng 11%, trong khi Đồng Nai ít dự án mới nên biến động nhẹ, khoảng 2%.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Savills Việt Nam, phân tích mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương cũ hiện dao động 40 triệu đồng, thay mức 35 triệu đồng mỗi m2 của cùng kỳ 2024. Trong khi với Long An cũ, giá cũng chứng kiến sự gia tăng nhờ các dự án cao cấp gia nhập thị trường.

Bà Hương dự báo trong ba năm tới, giá căn hộ tại các đô thị vệ tinh như khu vực Bình Dương cũ có thể tăng trung bình 9-11% mỗi năm.

Theo bà, làn sóng tăng giá đến từ ba yếu tố chính: chi phí phát triển dự án gia tăng, nguồn cung sản phẩm cao cấp chiếm tỷ trọng lớn, và tâm lý kỳ vọng từ quá trình sáp nhập địa giới hành chính. Việc Bình Dương chính thức sáp nhập vào TP HCM giúp củng cố niềm tin thị trường, thúc đẩy các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ mở bán. Dù giá bán tăng mạnh, mức giá tại đây vẫn chỉ bằng một phần hai đến một phần ba so với TP HCM, tạo sức hút lớn với người mua.

Ông Phan Vi, Giám đốc dự án Công ty Era Việt Nam, nhận định việc hợp nhất hành chính giữa TP HCM và các địa phương lân cận tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Việc xóa ranh giới hành chính góp phần đơn giản hóa thủ tục, mở rộng quy hoạch và kết nối hạ tầng, từ đó tạo lực đẩy cho bất động sản vùng ven.

Tuy nhiên ông cũng đánh giá, nhiều chủ đầu tư tăng giá bán không chỉ do chi phí đầu vào mà còn dựa trên kỳ vọng thị trường sau sáp nhập. Sau khi sáp nhập, tâm lý e ngại "mua nhà ở tỉnh" dần được thay thế bằng góc nhìn thực tế hơn về giá cả và khoảng cách di chuyển. Sự thay đổi này đồng thời tái định hình mặt bằng giá và cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các khu vực, dự án.

Ở khía cạnh khác, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan, cảnh báo xu hướng tăng giá sơ cấp quá nhanh của bất động sản vùng ven tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu ổn định. Cụ thể, giá sơ cấp tăng mạnh nhưng giá thứ cấp không biến động tương đương, ghi nhận tăng khoảng 7-10%. Không chỉ vậy, giá thuê căn hộ và nhà liền thổ vệ tinh cũng dậm chân tại chổ.

Theo ông Tuấn, nhu cầu thuê là có thực, phản ánh thị trường và tiêu dùng, nhưng trong 3 năm qua lại rất ít biến động ở các tỉnh. Nửa năm qua, ngoài chung cư, phân khúc nhà riêng vốn có nhu cầu ở thực cao, không tăng giá thậm chí giảm ở TP HCM, trong khi đó các thị trường vùng ven lại đang bị đẩy giá tăng cao. "Động thái điều chỉnh giá của thị trường sơ cấp trong bối cảnh nhu cầu thực không thay đổi dễ khiến người mua nhà cảm nhận giá đang bị làm ảo", ông Tuấn nhìn nhận.

Giới chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Những khu vực có hạ tầng kết nối tốt, pháp lý rõ ràng và tiện ích đồng bộ sẽ giữ nhịp tăng ổn định. Ngược lại, các khu vực xa trung tâm, hạ tầng yếu sẽ gặp khó khăn về thanh khoản.

Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất cân bằng khi giá sơ cấp tăng nhanh, trong khi thị trường thứ cấp chưa theo kịp. Nhà đầu tư cần thận trọng, ưu tiên sản phẩm có pháp lý minh bạch, vị trí tốt và tỷ lệ lấp đầy cao để hạn chế rủi ro trong bối cảnh mặt bằng giá mới đang dần hình thành.

Phương Uyên