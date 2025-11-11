Nhà đất không sổ đỏ, chia thừa kế được không?

Cha mẹ mất, để lại nhà đất đã sinh sống nhiều năm nhưng chưa có sổ đỏ, nay anh em tôi chưa biết có quyền gì với tài sản đó không đã nảy sinh bất hòa.

Ngôi nhà này xây dựng trước khi địa phương yêu cầu giấy tờ đầy đủ, từ đó đến nay chỉ có giấy tờ viết tay và xác nhận tạm chứ chưa bao giờ làm sổ đỏ.

Ba mẹ mất, lo xong việc giỗ chạp, anh cả nói rằng anh muốn đứng tên toàn bộ mảnh đất và căn nhà, vì là con trưởng và là người sống cùng mẹ nhiều năm.

Tôi và em út đều nói tài sản của ba mẹ để lại cần chia đều. Hơn nữa tôi và em út cũng mới ngoài đôi mươi, đều túng thiếu, cần tiền như nhau. Nhưng anh cả gạt đi, bảo nhà đất này không có sổ đỏ, không phải tài sản hợp pháp để đem ra chia, muốn gì thì tự đi mà hỏi chính quyền.

Tôi bắt đầu lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đều coi đây là nhà của gia đình, là nơi anh em quay về. Nếu mặc kệ, sau này có thể ngôi nhà sẽ thành tài sản đứng tên một người, còn hai chúng tôi chẳng liên quan. Tôi không muốn tranh chấp gây xào xáo tình cảm nhưng cũng không thể vì im lặng mà mất quyền của mình.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này là: Nhà đất không có sổ đỏ, nhưng có nguồn gốc sử dụng ổn định từ ông bà và mẹ tôi, vậy liệu tôi có thể yêu cầu khởi kiện để chia thừa kế hay không? Thủ tục cụ thể nào, xin được tư vấn và cảm ơn rất nhiều.

Độc giả Minh Phụng

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn