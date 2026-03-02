Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng

Hơn hai tháng qua, 8 hộ dân xã Tân Lợi sống trong cảnh lo lắng khi đơn vị thi công hạ cốt nền sâu để mở rộng tuyến tỉnh lộ, tạo các vách đất dựng đứng sát nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đây là trục huyết mạch nối Đồng Xoài với Đồng Nai qua cầu Mã Đà.
Không còn lối đi cũ, người dân phải tự mở đường mòn dốc đứng để di chuyển. "Đường chỉ đi được mùa khô, trời mưa, xe máy khó lên xuống, trong khi vách đất hai bên đã xuất hiện nhiều vết nứt, rất nguy hiểm", ông Lý Thanh Sơn cho biết.
Nhà ông Nguyễn Văn Phước nằm cheo leo bên đường. Ông cho biết gia đình chưa có nơi ở khác nên phải tạm bám trụ, mỗi khi xe chạy qua, căn nhà rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Việc thi công đường cũng khiến bụi đất mù mịt, bay thẳng vào nhà dân hai bên đường. "Gần hai tháng nay tiệm tạp hóa của gia đình gần như phải đóng cửa vì bụi bặm, việc buôn bán đình trệ", ông Sơn cho biết.
Căn nhà anh Võ Văn Trọn nằm chênh vênh bên bờ taluy. Do dốc cao, anh phải trải lưới thép B40 để tăng độ bám khi đi lại. Anh cho biết việc thi công khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, song vẫn ủng hộ chủ trương của Nhà nước và mong sớm có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.
Sàn nhà anh Nguyễn Minh Nhân bị đào sát tới sân, tạo độ chênh khoảng 9 m. Anh cho biết việc hạ cốt nền khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn; mỗi khi mưa phải để xe dưới đường vì không thể chạy lên nhà, đồng thời luôn sống trong thấp thỏm trước nguy cơ sập.
Ngoài việc hạ cốt nền tuyến đường, một số người dân còn thuê xe múc đất hạ nền xung quanh, khiến nhiều căn nhà rơi vào tình trạng có nguy cơ đổ sập.
Sau khi nhận phản ánh, UBND xã Tân Lợi đã ghi nhận và kiến nghị chủ đầu tư sớm có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình thi công cũng như thực hiện giải tỏa, di dời theo đúng quy định.
Chiều 2/3, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và hồ sơ, tham mưu hướng xử lý nhằm đảm bảo đường đi cho người dân và an toàn công trình, hoàn thành trước 7/3.
Chiều 2/3, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và hồ sơ, tham mưu hướng xử lý nhằm đảm bảo đường đi cho người dân và an toàn công trình, hoàn thành trước 7/3.
Phước Tuấn