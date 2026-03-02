Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng

Hơn hai tháng qua, 8 hộ dân xã Tân Lợi sống trong cảnh lo lắng khi đơn vị thi công hạ cốt nền sâu để mở rộng tuyến tỉnh lộ, tạo các vách đất dựng đứng sát nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đây là trục huyết mạch nối Đồng Xoài với Đồng Nai qua cầu Mã Đà.

Không còn lối đi cũ, người dân phải tự mở đường mòn dốc đứng để di chuyển. "Đường chỉ đi được mùa khô, trời mưa, xe máy khó lên xuống, trong khi vách đất hai bên đã xuất hiện nhiều vết nứt, rất nguy hiểm", ông Lý Thanh Sơn cho biết.