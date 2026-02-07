Nhà đa năng mới cho điểm trường miền núi Đà Nẵng

Nhà đa năng mới do Quỹ Hy Vọng và Chứng khoán Nhất Việt tài trợ tạo diện mạo hoàn toàn mới cho điểm trường xây 20 năm ở xã Phước Chánh.

Dịp Tết này, điểm trường 20 năm tuổi ở thôn 5, Trường Mẫu giáo Phước Chánh như được "thay áo mới". Ngoài nhà đa năng rộng hơn 35 m2 vừa khánh thành, hai phòng học cũ cũng được sơn sửa, nâng cấp. Khoảng sân đất trước đây nay đã đổ bê tông bằng phẳng, trở thành khu vui chơi an toàn cho trẻ.

Đây là dự án do Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tài trợ hơn 223 triệu đồng.

Ảnh sau và trước khi được xây mới của nhà đa năng. Ảnh: Vy An

"Có nhà đa năng, giáo viên có nơi trông trẻ khi phụ huynh lên nương dài ngày. Đây cũng là chỗ nghỉ trưa của các cô khi học sinh về nhà do trường chưa có bán trú", cô Lê Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Chánh nói.

Điểm trường thôn 5 hiện có 50 học sinh, chủ yếu là người Giẻ Triêng. Hai phòng học và nhà đa năng cũ tại đây được xây từ 20 năm trước. Trước khi có công trình mới, nhà đa năng bị bỏ hoang do nền sụt lún, mái thủng, tường bong tróc. Để đảm bảo an toàn, nhà trường từng phải rào chắn, không cho học sinh lại gần khu vực này.

Đoàn tài trợ và đại diện UBND xã, nhà trường cắt băng khánh thành công trình mới. Ảnh: Vy An

Bà Tạ Hải Hà - Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt chia sẻ niềm vui chung với cô trò nhà trường: "Chúng tôi mong rằng công trình mới sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, tiếp thêm động lực đến trường cho các em học sinh, để các thầy cô yên tâm hơn trong công tác giảng dạy và chăm sóc các em".

Dịp này, VFS cũng trao tặng 70 áo ấm cho toàn bộ học sinh tại điểm trường thôn 5 và các em có hoàn cảnh khó khăn của Trường Mẫu giáo Phước Chánh, giúp các em giữ ấm trong mùa lạnh.

Học sinh điểm thôn 5 mặc áo mới được trao tặng. Ảnh: Vy An

Dự án tại Phước Chánh nằm trong chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018, nhằm cải thiện cơ sở vật chất cho các trường học vùng sâu, vùng xa. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 600 điểm trường trên cả nước, góp phần nâng cao điều kiện dạy và học cho hàng trăm nghìn học sinh, giáo viên.

Độc giả có thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình tại đây:

Tên chương trình: Ten cua ban - Anh sang hoc duong

Ten cua ban - Anh sang hoc duong ID chương trình: 195961

Quỳnh Anh