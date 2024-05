Nhà cuối ngõ như 'ốc đảo xanh' nhờ thiết kế mở

Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được xây trên khu đất rộng 230 m2 nằm ở cuối một con ngõ ở TP Ninh Bình. Công trình là nơi sinh sống của đôi vợ chồng trẻ cùng hai con.

Mảnh đất do ông cha để lại, nằm ở cuối ngõ với 4 mặt hầu như hạn chế tầm nhìn và cảnh quan. Do vậy, ý tưởng thiết kế tạo một khoảng sân trong ở trung tâm công trình, đủ to để lấy thoáng và góc nhìn hướng nội.