Nhà của ông chủ ChatGPT bị tấn công bằng 'thiết bị gây cháy'

Một nghi phạm bị bắt sau khi ném chất cháy vào nhà riêng của Sam Altman và dọa phóng hỏa trụ sở OpenAI.

Các sĩ quan cảnh sát San Francisco được điều động ứng phó đám cháy ở nhà riêng của CEO OpenAI Sam Altman tại khu dân cư North Beach rạng sáng 10/4, sau khi một người ném "thiết bị gây cháy nổ", được cho là bom xăng, dẫn tới đám cháy cổng ngoài ngôi nhà. Nghi phạm sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

"May mắn không ai bị thương", phát ngôn viên OpenAI cho hay.

Khoảng một giờ sau, cảnh sát nhận tin về một người đàn ông dọa phóng hỏa trụ sở OpenAI và phát hiện đây là người đã ném bom xăng vào nhà riêng của Altman.

Nhà riêng của Sam Altman. Ảnh: AP

"Các sĩ quan đã bắt giữ nghi phạm, là nam giới 20 tuổi. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra", Sở Cảnh sát San Francisco cho hay.

"Chúng tôi rất biết ơn vì phản ứng nhanh của cảnh sát và sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên. Nghi phạm đã bị giam giữ và chúng tôi đang hỗ trợ cuộc điều tra của lực lượng hành pháp", OpenAI thông báo.

Trong bài viết trên blog cá nhân cùng ngày, Altman đề cập vụ tấn công, chia sẻ ảnh chụp cùng gia đình và viết rằng ông đã "đánh giá thấp sức mạnh của ngôn từ". "Tôi đã trải qua những năm tháng đặc biệt căng thẳng, hỗn loạn và áp lực cao", CEO OpenAI nói, đồng thời kêu gọi giảm "những phát biểu gây sốc" trong ngành AI.

"Nhiều chỉ trích về AI bắt nguồn từ những lo ngại chính đáng xoay quanh công nghệ này. Chúng tôi luôn hoan nghênh những chỉ trích và tranh luận thiện chí. Tôi đồng cảm với những suy nghĩ phản đối công nghệ, rõ ràng công nghệ không phải lúc nào cũng mang lại điều tốt cho tất cả. Nhìn chung, tôi tin tiến bộ công nghệ có thể mang lại tương lai tốt đẹp cho mọi người", ông viết.

Sự việc xảy ra giữa lúc Altman và OpenAI đối mặt nhiều vấn đề gây tranh cãi. Công ty hồi tháng 2 bị soi xét vì đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ sau khi Lầu Năm Góc cắt đứt quan hệ với Anthropic

OpenAI và Anthropic cũng đang cạnh tranh vị trí thống trị về mô hình ngôn ngữ lớn. Hai công ty có tổng trị giá ước tính hơn 1.000 tỷ USD và đang theo đuổi khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong năm nay.

Tỷ phú Elon Musk cũng đang kiện OpenAI và Altman, cáo buộc CEO công ty đã cố tình thao túng và hứa hẹn OpenAI sẽ là tổ chức phi lợi nhuận để ông đóng góp 38 triệu USD. Phiên xử dự kiến diễn ra cuối tháng 4.

Điệp Anh (Theo CNBC)