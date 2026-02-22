Nhà của người giàu Singapore ngày càng 'teo tóp'

Giá đất tăng cao khiến diện tích căn hộ tư nhân tại Singapore thu hẹp đáng kể, buộc nhóm thu nhập cao phải học cách sống trong những không gian chật hẹp.

Căn hộ một phòng ngủ rộng 43 m2 của anh Jon Phua, 37 tuổi, được thiết kế theo kiểu "shoebox" (hộp giày) và không có chỗ kê bàn ăn. Cựu tiếp viên hàng không này dùng luôn bàn làm việc để dùng bữa. Chiếc bàn cà phê thực chất là xe đẩy phục vụ trên máy bay được anh cải tạo lại để tiết kiệm diện tích. Kệ đầu giường vừa làm bàn, vừa là nơi chứa đồ.

Anh Phua mua căn hộ này vào năm 2021 với quyền sở hữu 99 năm. Đến năm ngoái, các căn tương tự trong cùng tòa nhà đã được bán lại với giá từ 750.000 đến 869.000 SGD (khoảng 14,2 đến 16,5 tỷ đồng). Thay vì chờ đến 35 tuổi để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội (HDB), anh quyết định tự túc mua không gian riêng do không thể chịu đựng cảnh ngột ngạt khi làm việc từ xa tại nhà cha mẹ trong đại dịch.

Phua trong căn hộ 43m2 ở Singapore. Ảnh: ST

Theo phân tích dữ liệu của Cơ quan Tái thiết Đô thị Singapore (URA) do Knight Frank thực hiện, năm 1995, diện tích trung bình một căn hộ bán mới là 118 m2. Đến năm 2025, con số này chỉ còn 83 m2. Dù hơn 70% người Singapore sống trong các khu HDB, xu hướng "teo tóp" diện tích lại thể hiện rõ nhất ở phân khúc nhà ở tư nhân - nơi tập trung nhóm khách hàng có thu nhập khá và cao.

Sự thay đổi này xuất phát từ biến động nhân khẩu học và kinh tế. Giáo sư Lee Kwan Ok (Đại học Quốc gia Singapore) cho biết tỷ lệ sinh giảm, người trẻ kết hôn muộn và xu hướng người già sống một mình khiến nhu cầu nhà nhỏ tăng lên. Quy mô hộ gia đình trung bình đã giảm từ 4,87 người (năm 1980) xuống còn 3,06 người. Hộ một người hiện chiếm 16% tổng số hộ dân. Khi gia đình ít người hơn, căn hộ nhỏ trở thành lựa chọn chấp nhận được, kể cả với người có thu nhập cao.

Tuy nhiên, "thủ phạm" chính vẫn là chi phí. Bà Alice Tan, đại diện Knight Frank Singapore, lý giải rằng chi phí mua đất và xây dựng leo thang buộc các chủ đầu tư phải "gọt" bớt diện tích căn hộ để giữ giá bán ở mức người mua có thể vay được.

Dữ liệu của URA chỉ ra một nghịch lý: người mua đang phải trả nhiều tiền hơn cho không gian hẹp hơn. Giá trung bình tại khu vực trung tâm đã tăng từ 2.045 SGD/foot vuông (khoảng 418 triệu đồng/m2) vào năm 2015 lên mức 2.791 SGD/foot vuông (hơn 570 triệu đồng/m2) vào năm 2025. Nguồn cung nhà đất hạn chế khiến những căn hộ rộng rãi giờ đây trở thành thứ tài sản xa xỉ chỉ dành riêng cho giới siêu giàu.

Áp lực diện tích vô tình tạo ra sự bất bình đẳng về không gian sống. Anh Sathya Prakash (31 tuổi) từng phải trả 1.500 SGD (hơn 28 triệu đồng) mỗi tháng chỉ để thuê một phòng ngủ trong căn hộ ghép chung với 4 người khác tại khu Clementi. Đầu năm nay, anh chuyển sang khu Newton, tiếp tục chia sẻ không gian với 3 người khác để giảm tiền nhà xuống còn 1.200 SGD.

Anh Phua cũng thừa nhận đôi lúc ghen tị với những người bạn đã lập gia đình, bởi theo luật pháp Singapore, kết hôn là điều kiện tiên quyết để được mua các căn hộ HDB 4-5 phòng rộng rãi với giá được trợ cấp. Trong khi đó, người độc thân lại bị giới hạn khắt khe về độ tuổi và loại hình nhà ở.

Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu về căn hộ nhỏ sẽ tiếp tục tăng. Mặc dù URA đã đưa ra quy định diện tích tối thiểu cho căn hộ tư nhân là 35 m2 để ngăn chặn tình trạng nhà siêu nhỏ như Hong Kong, giới chuyên gia vẫn lo ngại về chất lượng sống. "Nếu thu hẹp diện tích mà không đảm bảo thiết kế thông minh và tiện ích cộng đồng, sự chênh lệch về mức sống trong xã hội sẽ ngày càng lộ rõ", Giáo sư Lee nhận định.

Ngọc Ngân (Theo Strait Times)