Nhà cổ 300 năm ghi dấu các mốc lũ lịch sử ở Hội An

Trên vách gỗ của nhà cổ Quân Thắng, chủ nhà khắc mốc lũ qua từng năm 1964, 1999, 2007 và 2009 như cuốn nhật ký về những ngày nước bủa vây đô thị cổ.

Nhà cổ Quân Thắng nằm trên đường Trần Phú, được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, là một trong những công trình cổ đẹp và còn được bảo tồn nguyên vẹn tại Hội An. Ngôi nhà mang tên vị thương nhân người Hoa là Quân Thắng - một trong những người giàu có và có ảnh hưởng bậc nhất ở phố Hội xưa.

Mặt tiền nhà cổ Quân Thắng. Ảnh: Nguyễn Tâm Hùng

Ngôi nhà rộng khoảng 300 m2, mặt tiền hẹp nhưng sâu gần 30 m. Kiến trúc pha trộn phong cách Việt và Hoa với mái ngói âm dương, kết cấu gỗ lim và những mảng chạm trổ tinh xảo do thợ làng mộc Kim Bồng thực hiện. Bên trong, không gian được bố trí theo lối truyền thống gồm tiệm buôn phía trước, tiếp đến là phòng khách, sân trong, nhà dưới và gian bếp. Toàn bộ sinh hoạt của gia đình nằm ở tầng hai.

Vách gỗ ghi lại mực nước của các trận lụt lịch sử tại Hội An. Ảnh: Huyền Viết

Điểm thu hút du khách khi ghé thăm là bức tường gỗ phía trong, nơi chủ nhà khắc các vạch đánh dấu mực nước dâng qua từng trận lũ lịch sử. Trong đó, trận "lũ Giáp Thìn" năm 1964 được ghi nhận cao nhất. Đây cũng là một trong những đợt ngập lớn nhất thế kỷ 20 tại miền Trung, khi đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đạt 3,4 m.

Ngày 30/10 năm nay, nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (TP Đà Nẵng) dâng lên 5,62 m, vượt báo động ba hơn 1,6 m và cao hơn mức lịch sử 1964 khoảng 0,12 m. Mưa lớn suốt 4 ngày khiến ngôi nhà cổ lại chìm trong biển nước, buộc gia đình phải dời toàn bộ sinh hoạt lên tầng trên.

Trong những ngày nước lũ tràn về đô thị Hội An, tài khoản Huyền Viết chia sẻ bức ảnh chụp cột gỗ ghi dấu các trận lụt lịch sử với nội dung "Đây là chiếc cột đánh dấu những kỷ lục mà có lẽ người Hội An nào cũng biết. Không phải kỷ lục về chiều cao con người, mà là kỷ lục về chiều cao của lũ lụt".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận "Tôi từng xem ảnh Hội An mùa lũ, nhưng tận mắt thấy cột mốc này mới thật sự cảm nhận được sự khắc nghiệt của thiên nhiên".

"Mỗi vết khắc trên cột là một câu chuyện về thiệt hại và hồi sinh, về cách người Hội An sống cùng lũ, bao năm vẫn giữ tình yêu với phố cổ", một người khác bình luận.

Nhiều tài khoản khác cùng cầu mong nước lụt sớm rút để cuộc sống trở lại bình thường.

Hiện chủ nhà vẫn duy trì không gian sinh hoạt kết hợp kinh doanh, mở cửa đón khách tham quan và phục vụ các món đặc sản Hội An như bánh hoa hồng trắng, bánh bao, bánh vạc, hoành thánh chiên hàng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách.

Quân Thắng là 1 trong 7 nhà cổ được Hội An công nhận và là điểm tham quan văn hóa hấp dẫn bên cạnh nhà cổ Tấn Ký, Phùng Hưng, Đức An... Ngôi nhà đại diện cho di sản kiến trúc, chứng nhân cho những biến thiên của thời tiết và đời sống người dân phố cổ qua hàng trăm năm.

Tuấn Anh