Nhà chồng làm được đồng nào tiêu hết đồng đó

Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi, cưới được 4 năm rồi, có bé gái 3 tuổi. Sau cưới tôi mới thấy chán nếp sống nhà chồng.

Tôi và anh cùng làng nên gọi là biết nhau, sau đó được hai bên họ hàng vun vén nên tiến tới hôn nhân. Anh đi làm xa nhà, hai tuần mới về nhà hai ngày.

Bố mẹ chồng bỏ nhau từ khi anh mới 3-4 tuổi, bà mang hai con về quê sống, ông không hỏi han hay trợ giúp gì. Bà để hai con ở quê để ra Hà Nội bán vé số. Những năm 1990-2000 bán vé số kiếm rất tốt, gấp nhiều lần làm ruộng ở quê, tuy nhiên do tiêu xài hoang phí và không biết dành dụm nên giờ bà chẳng có đồng nào tiết kiệm, kể cả một triệu đồng.

Năm 2017 chồng tôi được một khoản tiền 250 triệu gọi là trợ cấp gì đó, anh dùng để xây nhà, số tiền còn lại chơi hụi trả dần. Cưới xong anh vẫn còn đóng họ mỗi tháng 5 triệu đồng, cả năm trời mới hết nợ. Nói chung, việc xây nhà mẹ và chị không góp được một đồng nào.

Ngày tôi cưới, mẹ chồng trao cho tôi sợi dây chuyền 3 chỉ, chị chồng không mừng được đồng nào. Sau khi cưới, từ tiền rạp cưới, chụp ảnh, nhẫn cưới và cả tiền dây chuyền đều được tính vào nợ, vợ chồng tôi trả hết. Cưới được chục hôm, bác chồng vào đòi tiền (tiền vay để làm cỗ) để đi cho vay lãi. Tôi cũng vay mượn để trả vì không muốn bác bị thiệt thòi. Tất cả những việc đó tôi bỏ qua và nghĩ đều là người nhà cả, mình tự chủ cũng tốt, sau dễ ăn nói.

Chị chồng tôi 37 tuổi, là mẹ đơn thân, chị được mẹ lo chi phí cho đi Đài Loan lao động, vậy mà một tháng sau chị đã về. Sau đó chị đi học trung cấp y, bấm huyệt gì đó. Trong suốt quá trình học, chồng tôi nuôi chị. Học xong chị cũng không làm nghề với lý do không thích động vào người khác. Chị đi làm thuê, nay chỗ này, mai chỗ kia, mỗi chỗ được thời gian ngắn lại bỏ vì nhiều lý do: không hợp chủ, việc nặng nhọc... Lúc đám cưới tôi, chị làm ở cửa hàng hoa, cưới xong cả tháng vẫn thấy chị ở nhà, hỏi thì chị nói bỏ việc rồi, nặng nhọc quá. Có thể mọi người nghĩ chị yếu nhưng chị cao to và khỏe mạnh hơn tôi nhiều, không có chuyện do sức khỏe.

Từ tết đến nay chị không đi làm, chỉ ở nhà ăn và trông con học online, bé năm nay vào lớp hai, các chi phí trông chờ vào mẹ chồng tôi đi bán vé số. Bà hay gọi cho con trai, than là phải vay tiền để ăn nọ kia. Mấy tháng nay anh gửi về cho tôi 7 triệu mỗi tháng, còn đâu gửi cho mẹ và chị. Từ khi lấy nhau, anh gửi cho tôi 7-8 triệu đồng mỗi tháng, tôi đóng tiền họ hết hơn 6 triệu, chẳng còn dư là bao. Mỗi khi anh về mà hết tiền tôi lại đưa anh, 500 nghìn đồng đến một triệu đồng mà không tính toán gì.

Ấy vậy mà chồng nói từ khi lấy tôi anh xa cách họ hàng, mẹ đẻ, chị ruột vì không gửi tiền hàng tháng cho họ như hồi chưa lấy vợ, cũng không tụ tập ăn uống với họ hàng mỗi lần anh về nhà nữa.

Tôi muốn tham khảo ý kiến của mọi người xem tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi rất muốn ly hôn, dành dụm xây một ngôi nhà nhỏ để hai mẹ con ở. Tôi tự tin có thể làm nuôi con mà không phải dựa dẫm vào ai. Tôi quá chán nếp sống của nhà chồng, làm đâu tiêu đấy, không hề nghĩ đến tiết kiệm. Tôi có nói với mẹ chồng là bắt chị chồng đi làm, tự lập để lo cho con. Mẹ lại bênh chị, rằng từ đầu năm đến giờ dịch có ai làm được gì đâu. Chẳng nhẽ dịch mọi người nghỉ làm hết sao, tôi phải làm sao đây?

Nguyệt

