Nhà chồng không ra riêng dù 3 người con sống chung bất hòa

Vài lần cãi nhau, vợ chồng tôi đều thua thiệt vì là em, hễ cãi lại liền bị nói rằng hỗn, trong khi lỗi họ sai rành rành.

Tôi và nhà chồng đều là người miền Nam. Lương chúng tôi vừa đủ sống và nuôi một bé gái gần 2 tuổi. Cha mẹ chồng có căn nhà rất lớn và sân vườn có cả hồ sen. Hai anh trai của chồng đã cưới vợ, lương cao nhưng vẫn sống chung nhà. Anh chị hai có con cái đang học cấp hai, anh chị ba thì con học tiểu học. Cha mẹ chồng không có chính kiến trong khi các con bằng mặt không bằng lòng.

Vài lần cãi nhau, vợ chồng tôi đều thua thiệt vì là em, hễ cãi lại liền bị nói rằng hỗn, trong khi lỗi họ sai rành rành. Cha mẹ thương con thương cháu nên muốn chúng tôi sống cùng, đứa nào đòi đi thì giận rồi đòi từ luôn. Theo truyền thống của quê tôi, khi cưới vợ phải ra ở riêng, chỉ có vợ chồng con út mới sống cùng cha mẹ. Tôi hỏi ý kiến chồng về việc ra riêng, anh nói mình là con út sao phải đi. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc Thu