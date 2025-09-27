Nhà bình luận Mỹ đứng sau tin đồn về phu nhân Tổng thống Pháp

Candace Owens, 36 tuổi, thường xuyên phát ngôn gây sốc về nhiều chủ đề nóng như TikTok khiến đàn ông trở thành người đồng tính luyến ái hay bà Macron là người chuyển giới.

Tom Clare, luật sư của vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 18/9 cho hay gia đình ông sẽ cung cấp bằng chứng hình ảnh và khoa học cho tòa án Mỹ trong vụ kiện với cáo buộc Candace Owens, nhà bình luận Mỹ có ảnh hưởng trong phe cánh hữu MAGA, đã đưa ra những phát ngôn phỉ báng họ.

Owens, 36 tuổi, luôn khẳng định bà Brigitte vốn là đàn ông, tán tỉnh ông Macron khi ông còn đi học. Sau khi bị khởi kiện, cô vẫn giữ quan điểm, tuyên bố sẽ gặp vợ chồng Tổng thống Pháp tại tòa án. Owens thậm chí còn đặt cược 300.000 USD với nhà báo nổi tiếng Piers Morgan rằng ông bà Macron sẽ không thể chứng minh.

Cô tiết lộ Tổng thống Trump từng gọi điện cho cô, đề nghị ngừng nói về chủ đề giới tính của Đệ nhất phu nhân Pháp, sau khi ông Macron tới Nhà Trắng hồi tháng 2.

Candace Owens, nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ. Ảnh: Standard

Owens sinh ngày 29/4/1989 tại bang New York, Mỹ, lớn lên ở Stamford, Connecticut, ở với ông bà từ năm 11 tuổi sau khi cha mẹ ly hôn. Năm 2007, khi đang là học sinh cuối cấp ba tại trung học Stamford, Owens nhận ba tin nhắn dọa giết có nội dung phân biệt chủng tộc, từ một nhóm bạn học nam da trắng, trong đó có con trai của Dannel Malloy, thống đốc thứ 88 của Connecticut từ năm 2011 tới 2019.

Gia đình Owens đã kiện Hội đồng Giáo dục Stamford lên tòa án liên bang với cáo buộc không bảo vệ quyền lợi của cô. Cuối cùng, gia đình đồng ý hòa giải và nhận 37.500 USD tiền bồi thường vào tháng 1/2008.

Owens học cử nhân báo chí tại Đại học Rhode Island nhưng bỏ học năm thứ ba vì gặp vấn đề với khoản vay sinh viên. Rời trường đại học, Owens vào thực tập ở tạp chí Vogue và năm 2015, trở thành CEO của Degree180, công ty truyền thông chuyên tư vấn dịch vụ, sản xuất và lập kế hoạch, sản xuất chương trình. Thời gian này, Owens từng viết bài chỉ trích đảng Cộng hòa, chế giễu ông Trump.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, Owens thay đổi lập trường chính trị, quay sang ủng hộ ông Trump và chỉ trích tất cả quan điểm mà cô từng ủng hộ hai năm trước.

Tháng 11/2017, trong đại hội những người ủng hộ ông Trump (MAGA) tại Rockford, Illinois, Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA, tổ chức phi lợi nhuận cánh hữu có mục tiêu thúc đẩy chính trị bảo thủ trong hệ thống giáo dục Mỹ, thông báo thuê Owens làm giám đốc truyền thông.

Trong thời gian này, Owens được nhiều lãnh đạo quan trọng của đảng Cộng hòa ủng hộ. Ông Trump khen cô là "nhà tư tưởng thông minh", còn Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa McDaniel tuyên bố "chúng ta cần nhiều nhà lãnh đạo như Candace Owens, Charlie Kirk".

Tháng 5/2019, Owens thông báo rời Turning Point USA và đến đầu năm 2020, gia nhập The Daily Wire, trang web tin tức bảo thủ, dẫn chương trình riêng mang tên mình là Candace chuyên phỏng vấn khách mời như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch UFC Dana White.

Owens thường xuyên phát ngôn gây sốc như tuyên bố TikTok đang "tẩy não" đàn ông để biến họ thành người đồng tính, hay gọi những người biểu tình Black Lives Matter (Mạng người da màu quan trọng) chỉ là "lũ trẻ mới biết đi hay lèo nhèo để thu hút sự chú ý".

Cô chỉ trích nữ quyền, ủng hộ quan điểm "người vợ truyền thống" và các vai trò giới tính truyền thống. Owens gọi phong trào chống quấy rối và tấn công tình dục Me Too là "ngu ngốc", dựa trên quan niệm rằng phụ nữ thường "ngu ngốc, yếu đuối, tầm thường". Cô phản đối phá thai và gọi việc chính quyền cho phép phá thai là "tiêu diệt trẻ sơ sinh da màu".

Nhà hoạt động bảo thủ này công khai ủng hộ Nga trong cuộc chiến với Ukraine, thậm chí từng đưa ra tuyên bố thiếu căn cứ rằng Tổng thống Ukraine Zelensky là người đồng tính.

Sau khi bị The Daily Wire sa thải vì chỉ trích Israel đang "diệt chủng ở Gaza" hồi tháng 3/2024, Owens bắt đầu một kênh mới trên YouTube và tính đến tháng 2 năm nay, kênh đã thu hút gần 4 triệu người theo dõi. Cô tiếp tục chỉ trích việc Mỹ ủng hộ Israel, cũng như phản đối Tổng thống Trump khi ông đề xuất ý tưởng xây khu nghỉ dưỡng trên đống đổ nát ở Gaza.

Trong đơn kiện của vợ chồng Tổng thống Pháp với Owens, họ cho rằng cô sử dụng những lời phỉ báng nhằm vào họ để tăng sức ảnh hưởng trên mạng, thu hút thêm khán giả và kiếm tiền.

Theo luật sư, bà Brigitte, 72 tuổi, cảm thấy rất buồn trước hành động của Owens và cho rằng những lời vu khống này làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Tổng thống Macron.

Hồng Hạnh (Theo Standard/Independent)