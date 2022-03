Nhà bình dân tăng giá gần gấp ba sau 7 năm

TP HCMNăm 2016, căn hộ hạng C (bình dân) chỉ 18 triệu đồng một m2 thì nay các dự án mới giá "mềm" nhất đã cán mốc 50 triệu đồng một m2.

Ghi nhận của VnExpress trong 3 tháng qua cho thấy, nhiều dự án chung cư tại ngoại ô thành phố thuộc khu Đông, khu Nam và trục đô thị phía Tây TP HCM đều lần lượt xuất hiện bán giá tiến sát ngưỡng 46-50 triệu đồng một m2.

Tại quận Thủ Đức cũ, nay là TP Thủ Đức, thuộc khu Đông Sài Gòn, dự án căn hộ Fiato Premier trên đường Tô Ngọc Vân, đang chào bán thị trường với mức giá 49 triệu đồng một m2, chưa bao gồm thuế phí. Tương tự, tại quận Bình Tân, thuộc khu Tây TP HCM, dự án Akari City đang được môi giới chào giá 47-49 triệu đồng một m2.

Còn ở khu Nam TP HCM, dự án West Gate Park, thuộc huyện Bình Chánh có giá bán cập nhật mới nhất trong tháng này là 42 triệu đồng một m2, nếu cộng thuế giá trị gia tăng giá nhà tại huyện này lên đến 46 triệu đồng.

Các dự án mới này đều có vị trí tại quận, huyện ngoại thành TP HCM, nơi trước đây thường là thủ phủ nhà bình dân, giá rẻ. Song mặt bằng giá mới hiện nay đẩy tổng giá trị căn nhà vượt ngưỡng 2 tỷ đồng một căn, người có thu nhập trung bình khó với tới.

Cuối năm 2015 đầu năm 2016, tức thời kỳ đầu thị trường bất động sản hồi phục sau khủng hoảng, giá căn hộ hạng C (phân khúc bình dân hay còn gọi là nhà giá rẻ) chỉ ở mức 18 triệu đồng một m2. Sau đó, giai đoạn 2017-2020, căn hộ bình dân được nhiều đơn vị khảo sát nâng lên mặt bằng giá mới ở mức 25-30 triệu đồng một m2. Đến năm 2021 các căn hộ giá rẻ được định vị là nhóm sản phẩm trên dưới 35 triệu đồng một m2.

Tuy nhiên, hiện nay các mức điều chỉnh này vẫn không theo kịp tốc độ tăng giá nhà. Với việc các dự án căn hộ mới tung ra thị trường giá cạnh tranh nhất TP HCM xuất hiện dòng sản phẩm 46-50 triệu đồng một m2 cho thấy trong 7 năm qua, tính từ mốc năm 2016 đến nay, các căn hộ có giá vừa túi tiền nhất thị trường đã tăng giá 2,8 lần.

Từ đầu quý I, DKRA Việt Nam đã đưa ra dự báo năm 2022 căn hộ hạng C (nhà bình dân, giá rẻ) trước đây từng được xếp vào nhóm dưới 35 triệu đồng một m2 nhiều khả năng không còn phù hợp với bối cảnh thị trường TP HCM. Do nguồn cung dự án ít trong khi nhu cầu an cư vẫn rất nhiều, cộng thêm việc chuẩn bị pháp lý các dự án nhà ở kéo dài khiến cho mặt bằng giá nhà hạng C phải tăng lên.

Thậm chí, trong báo cáo thị trường nhà ở TP HCM quý IV/2021, Savills Việt Nam cũng xác nhận, các căn hộ, dự án hạng C ở thành phố đều đã có giá bán lên đến 56,5 triệu đồng một m2, tăng 27% theo năm.

Báo cáo tổng kết thị trường bất động sản của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cũng cho biết, căn hộ bình dân theo tiêu chuẩn giá cũ (dưới 25 triệu đồng một m2) đã biến mất khỏi thị trường trong năm 2021. Nếu so với khung giá căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn cũ từng được hiệp hội công bố (trên 40 triệu đồng một m2), hiện các dự án căn hộ mới xuất hiện ở ngoại ô thành phố chào bán vượt qua ngưỡng giá chung cư cao cấp.

HoREA cũng cảnh báo tình trạng lệch pha cung cầu nhà ở (thừa nhà giá cao thiếu nhà giá rẻ) khiến thị trường bất động sản năm 2022 phát triển mất cân đối. Do khan hiếm các dự án nhà ở mới, giá nhà chung cư tại TP HCM đang phải chịu cảnh đội giá do thời gian chuẩn bị dự án kéo dài và bị cạnh tranh độc quyền.

