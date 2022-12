Nhà Beckham quây quần đón Giáng sinh

AnhNhà thiết kế Victoria đón Giáng sinh cùng chồng David Beckham và ba con trai, ngày 25/12.

Trên Instagram, Victoria chia sẻ hình ảnh bên ông xã - cựu danh thủ David Beckham. Thành viên nhóm Spice Girls mặc chiếc áo hoodie in dòng chữ: "All I Want For Christmas is David Beckham" (Những gì tôi muốn trong Giáng sinh là David Beckham). Cặp vợ chồng đã kết hôn 23 năm.

Cô cũng đăng hình David đội mũ Noel, ôm các con Romeo, Cruz và con út Harper. Con cả của họ - Brooklyn - ở Mỹ đón Giáng sinh cùng vợ. Cô viết: "Bố vẫn giữ truyền thống gia đình Beckham! Cả nhà yêu và nhớ con, Brooklyn".

David Beckham hát 'All I Want For Christmas Is You' Victoria quay David Beckham hát "All I Want For Christmas Is You". Cuối video, cô cười và nói: "Anh đã phải vật lộn với nốt cao đó phải không?". Video: Instagram Victoria

Trước đó một ngày, cô đăng video được ông già Noel đến thăm. Người đàn ông đóng vai ông già Noel đội mũ gắn cành tầm gửi, đeo một chùm chìa khóá lớn ở thắt lưng, đi boots có gắn chuông. Khi Victoria nói thích những chiếc chuông trên giày, người này khuyên cô có thể đưa ý tưởng này vào bộ sưu tập của mình.

Trong một tấm ảnh khác, David đội mũ Noel, ôm con gái Harper.

Theo trang Yahoo, Victoria và gia đình yêu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Cả nhà cô luôn chuẩn bị quà tặng nhau, tổ chức cuộc thi làm bánh gừng giữa các thành viên. Năm nay, cô tiết lộ tự tặng mình một chai tequila, có giá khoảng 180 bảng (hơn 5 triệu đồng).

David Beckham bên các con Romeo, Cruz và Harper.

Sinh năm 1974 tại hạt Essex, đông bắc London, Victoria Beckham nổi tiếng vào những năm 1990 với tư cách thành viên Spice Girls, biệt danh Posh Spice. Cô từng phát hành album solo đầu tay mang tên mình, làm giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010). Năm 2008, cô trở thành nhà thiết kế thời trang, thành lập thương hiệu riêng mang tên mình.

Người đẹp kết hôn với danh thủ David Beckham năm 1999 và có bốn con: Brooklyn (23 tuổi), Romeo (19 tuổi), Cruz (17 tuổi) và Harper (10 tuổi). Hồi tháng 4, gia đình cô tổ chức lễ cưới cho con cả Brooklyn ở Mỹ.

Thanh Thanh (theo Yahoo)