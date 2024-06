Nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển bị bắt

Nhà báo Trương Huy San, bút danh Huy Đức, bị bắt với cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhà báo Trương Huy San và ông Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì dân, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Trương Huy San và Trần Đình Triển đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các hành vi nêu trên phạm vào tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, bước đầu tại cơ quan điều tra ông Trương Huy San và Trần Đình Triển đã thành khẩn khai báo, chấp hành các quy định tại nơi giam giữ.

Ông Trương Huy San, đăng trên trang cá nhân tháng 4/2024. Ảnh: Facebook

Ông Trương Huy San, 62 tuổi, quê Hà Tĩnh, từng có ba năm tham gia bảo vệ biên giới phía Tây Nam. Rời quân ngũ, ông làm việc tại báo Tuổi Trẻ, rồi Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị, chuyên viết nghị trường, phân tích, phản biện chính sách, phóng sự điều tra.

Dừng viết báo, giữa năm 2012, ông sang Mỹ tu nghiệp một năm tại Viện Đại học Harvard, Mỹ.

Ông còn được biết đến là chủ tài khoản Facebook "Osin HuyDuc" hay "Truong Huy San" với số người theo dõi (follow) thuộc hạng cao ở Việt Nam, hơn 300.000 lượt. Tài khoản này ngừng hoạt động từ sáng 2/6.

Viết Tuân