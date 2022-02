Nhà băng tích cực chuyển đổi số giúp khách hàng giao dịch không giới hạn

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống ngân hàng Việt vẫn hoạt động 24/7, đáp ứng như cầu khách hàng mọi lúc, mọi nơi nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cũng như nhiều lĩnh vực khác, năm vừa qua ngành tài chính gặp nhiều thách thức khi Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, củng cố nội lực, linh hoạt ứng phó trước những trở ngại từ dịch bệnh, các ngân hàng Việt tiếp tục hoạt động kinh doanh ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm.

Robot giao dịch với khách hàng trong mùa dịch ở Nam A Bank tại TP HCM.

Đặc biệt, 2021 cũng là năm thị trường ngân hàng Việt chứng kiến sự sôi động của quá trình chuyển đổi số, có nhà băng còn đặt kỳ vọng chuyển mình sang kiến tạo số nhằm giúp khách hàng giao dịch 365 ngày, không giới hạn không gian, thời gian giao dịch.

Đơn cử, Techcombank chú trọng phát triển trải nghiệm khách hàng trên ngân hàng trực tuyến (Ebanking), giảm thiểu thời gian và chi phí giao dịch cho khách hàng.

MBBank đã triển khai tích hợp tất cả giao dịch ngân hàng và quản lý tài chính hoàn toàn miễn phí trên app MBBank và Biz MBBank. Bên cạnh đó là VPBank NEO của VPBank, Ipay của VietinBank...

Khách giao dịch ngân hàng mọi lúc mọi nơi.

Nam A Bank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Ngân hàng này đã nâng cấp toàn diện Ngân hàng số Open Banking phiên bản 2.0 với giao diện hiện đại, tăng tính năng, tiện ích, giúp khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến nhanh chóng, an toàn, bảo mật mọi lúc, mọi nơi.

Ngân hàng này cũng đã triển khai Cộng đồng tài chính Youtrade, giúp người dùng theo dõi được mọi thông tin về thị trường chứng khoản, biến động của các cổ phiếu quan tâm trên Ngân hàng số Open Banking. Hay trong năm nay, Nam A Bank đã ra mắt thẻ tín dụng phi vật lý Happy Digital, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, bảo mật mà không cần giữ thẻ trong ví. Đơn vị này còn ra mắt hàng loạt dịch vụ khác như: Mở tài khoản số đẹp tự chọn, chuyển tiền QR Napas 24/7, QR Payment, là ngân hàng đầu tiên triển khai thanh toán bằng Viet QR...

Ngân hàng không khoảng cách, phục vụ khách hàng 365 ngày

Một trong những xu hướng chuyển đổi số quan trọng mà các ngân hàng hiện đại trên thế giới hướng đến là hình thành hệ sinh thái thông minh, thanh toán số đã được thiết lập kết nối dịch vụ ngân hàng số với các dịch vụ số khác trong nền kinh tế, mang lại trải nghiệm liền mạch, toàn diện trên mọi lĩnh vực cho người dùng dịch vụ. Tại Việt Nam, các ngân hàng cũng bắt đầu cập nhật xu hướng này.

Theo đó, Tết này và bất cứ thời gian nào trong năm, khách hàng không chỉ giao dịch tài chính qua các ứng dụng online, ATM mà còn có thể đến điểm giao dịch tự động để thực hiện các nhu cầu ngoài giờ hành chính, mọi lúc mọi nơi, không khoảng cách.

Khách hàng trải nghiệm tiện ích tại Onebank.

Đơn cử, Hệ sinh thái số Onebank - một chạm mọi trải nghiệm của Nam A Bank đáp ứng hầu hết nhu cầu giao dịch ngân hàng chỉ trong vài giây như: gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện/nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365+ banking không giới hạn thời gian - không gian giao dịch, chuyển chứng từ tự động... Hơn nữa, khách hàng có thể nộp hay rút tiền từ tài khoản của tất cả các Ngân hàng Việt bằng QRCode theo tiêu chuẩn VIETQR, rút vốn, lãi tiền gửi tiết kiệm qua tài khoản thanh toán khách hàng, hoàn thiện hồ sơ khách hàng mở tài khoản thanh toán trực tuyến bằng eKYC...

Dịp lễ, Tết, Nam A Bank đều có nhân sự tư vấn hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng qua tính năng video call khi sử dụng các tính năng tiện ích tại các điểm Onebank.

Hay TPBank triển khai mô hình ngân hàng LiveBank tự động giúp khách hàng chỉ mất vài giây để nhận diện và 30 giây để xử lý giao dịch.

"Việc chuyển đổi số không chỉ góp phần giúp khách hàng giao dịch mọi lúc mọi nơi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng chống dịch bệnh mà còn là nền tảng để các ngân hàng tạo thế cạnh tranh, tiết giảm chi phí vận hành, giữ đà tăng trưởng lợi nhuận", đại diện Nam Á Bank nhận định.

Ứng dụng công nghệ còn giúp ngân hàng có nhiều cơ hội để tiếp cận và mở rộng cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với giá cả hợp lý đến những thị trường rộng lớn mà người dân chưa có tài khoản và chưa có cơ hội tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn... nhằm góp phần gia tăng và phổ cập dịch vụ tài chính toàn diện đến người dân.

Những minh chứng trên đã cho thấy, năm vừa qua mặc dù Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động mọi lĩnh vực nhưng hệ thống ngân hàng vẫn nhanh chóng đẩy mạnh chuyển đổi số để khẳng định thương hiệu. Tại Nam A Bank những thành quả trên cũng cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ và đúng đắn trong đầu tư công nghệ.

Với những nỗ lực trong đầu tư công nghệ, Nam A Bank nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín về công nghệ như "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021" (Best New Digital Bank Vietnam 2021) do Tạp chí International Business tổ chức, "Chuyển đổi số Việt Nam - VietNam Digital Awards 2019", "Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021" (Best Banking Technology implementation Vietnam 2021) do Tạp chí Global Banking & Finance bình chọn.

Thế Đan