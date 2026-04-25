Nhà bán hàng nâng hiệu suất bằng dữ liệu thời gian thực và AI

Nhà bán hàng thương mại điện tử nâng hiệu suất vận hành nhờ tính năng dữ liệu thời gian thực và công cụ AI của Shopee, trong đó có doanh nghiệp tăng gấp đôi doanh thu.

Nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử, đặc biệt nhóm nhỏ và vừa, chịu áp lực tối ưu vận hành khi nguồn lực hạn chế. Do đó, việc chuyển sang phát huy giá trị dữ liệu và công nghệ có thể giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh. Để chuyển đổi, việc đọc và hiểu dữ liệu là bước đầu tiên trong quá trình tối ưu vận hành.

Với nhu cầu này, các công cụ như Phân tích bán hàng (Sale Analytics) hay Phân tích Shopee Livestream (Shopee Livestream Analytics) giúp nhà bán hàng theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, từ đó, nhanh chóng xác định vấn đề và điều chỉnh chiến lược.

Trong đó, tính năng Phân tích bán hàng đóng vai trò trung tâm theo dõi hiệu suất, cho phép nhà bán hàng nắm các chỉ số như doanh thu, đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi hay hiệu quả quảng cáo theo từng giai đoạn để nhận diện xu hướng và tối ưu hoạt động.

G2 Store, thương hiệu giày dép nam gia nhập Shopee từ năm 2022, là một trong những nhà bán hàng sớm chuyển dịch sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu. Thay vì tăng ngân sách quảng cáo khi hiệu quả chuyển đổi chưa đạt kỳ vọng, thương hiệu phân tích dữ liệu từ trang Phân tích bán hàng để nhận diện các "điểm nghẽn" trong hành trình mua sắm. , gian hàng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi và chủ động điều chỉnh nội dung sản phẩm, tối ưu từ khóa, cải thiện trải nghiệm hiển thị.

"Giá trị của công cụ không nằm ở lượng dữ liệu, mà ở cách dữ liệu được trình bày. Khi các chỉ số được trực quan hóa rõ ràng, nhà bán có thể nhanh chóng xác định vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp", ông Trần Tiến Đạt, nhà đồng sáng lập G2 Store, cho biết.

Shopee Livestream Analytics cung cấp dữ liệu theo thời gian thực giúp doanh nghiệp có thể xây dựng nội dung và quy trình livestream tối ưu cho người xem. Ảnh: Shopee

Nhiều nhà bán hàng khác cũng tận dụng dữ liệu để tối ưu chi phí và hiệu quả vận hành. Với Long Hưng TechZone, thương hiệu có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành hàng công nghệ, việc ứng dụng hệ thống phân tích dữ liệu giúp gian hàng tập trung nguồn lực vào các chiến dịch hiệu quả, thay vì phân bổ dàn trải, qua đó, cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Bên cạnh đó, trong quý I, Shopee tiếp tục mở rộng hệ thống với công cụ Phân tích Livestream nhằm hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu hiệu quả kinh doanh qua kênh này trong bối cảnh livestream trở thành kênh bán hàng quan trọng và đòi hỏi vận hành bài bản hơn. Thông qua phân tích theo thời gian thực trong suốt phiên livestream, công cụ giúp nhà bán hàng hiểu hành vi người xem, xác định thời điểm tương tác cao, sản phẩm tạo chuyển đổi và các điểm rơi khiến người xem rời đi. Qua đó, thương hiệu có thể xây dựng kịch bản, lựa chọn sản phẩm và thiết kế ưu đãi phù hợp, thay vì triển khai theo cảm tính.

Kết quả, sau khi tận dụng các dữ liệu này, G2 Store từng bước chuẩn hóa cách vận hành livestream, từ xây dựng nội dung đến tối ưu danh mục sản phẩm, nâng cao hiệu quả chuyển đổi trong các phiên phát sóng.

Song song, công nghệ AI góp phần nâng cao hiệu suất và tự động hóa quy trình vận hành, đặc biệt hữu ích với các đơn vị quy mô vừa và nhỏ có nguồn lực hạn chế. Nếu dữ liệu giúp xác định vấn đề, các công cụ AI hỗ trợ xử lý trên toàn bộ hành trình kinh doanh, từ tư vấn khách hàng đến hiển thị sản phẩm.

Shopee AI Chatbot cho phép nhà bán hàng duy trì tương tác liên tục với khách hàng, xử lý nhanh các câu hỏi lặp lại như tình trạng đơn hàng, kích thước hay thời gian giao hàng. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm và góp phần nâng tỷ lệ chuyển đổi nhờ phản hồi kịp thời.

Công cụ Tối ưu hình ảnh bởi AI hỗ trợ cải thiện hiệu quả hiển thị qua việc đề xuất các yếu tố cần hoàn thiện như hình ảnh, nội dung và cấu trúc thông tin trên trang sản phẩm. Giải pháp này giúp nâng khả năng tiếp cận người mua.

Với Long Hưng TechZone, AI được triển khai theo hướng toàn diện hơn. Ngoài chuẩn hóa hình ảnh và nội dung sản phẩm, doanh nghiệp tích hợp AI Chatbot vào quy trình hậu mãi nhằm tự động hóa các tác vụ như xử lý hoàn trả hoặc khiếu nại.

Ông Phạm Minh Hưng, Quản lý gian hàng Long Hưng TechZone, cho biết, những đầu việc từng mất nhiều thời gian và nhân sự giờ có thể được xử lý nhanh hơn nhờ AI.

"Điều này giúp đội ngũ tập trung vào các hoạt động mang tính chiến lược hơn", ông nói.

Các công cụ AI từ sàn giúp Long Hưng TechZone tối ưu hiển thị gian hàng hiệu quả. Ảnh: Shopee

Hiệu quả từ việc kết hợp dữ liệu và AI không chỉ thể hiện ở tăng trưởng doanh thu, mà còn ở chất lượng vận hành. Long Hưng TechZone ghi nhận doanh thu tháng 3 tăng gần gấp đôi so với tháng trước, đồng thời, cải thiện giá trị đơn hàng trung bình, trong khi quy trình vận hành ổn định hơn và giảm sai sót.

Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ dần trở thành điều kiện cần để nhà bán hàng duy trì hiệu quả trên các nền tảng thương mại điện tử. Thông qua hệ sinh thái công cụ phát triển theo nhu cầu thực tế, Shopee hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, nâng cao khả năng thích ứng và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Nhật Lệ