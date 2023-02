'Nhà bà Nữ' sắp phát hành ở Mỹ

"Nhà bà Nữ" của Trấn Thành sắp ra mắt ở Mỹ và một số nước sau khi thu 450 tỷ đồng trong nước.

Đạo diễn cho biết phim sẽ ra mắt ở Mỹ vào ngày 3/3, ở một số nơi như: California, Texas, Arizona, Utah, Virginia, Kansas, Florida. Sau đó, tác phẩm còn công chiếu ở Australia (9/3), Singapore (9/3), Canada (10/3).

Đơn vị hỗ trợ phim ra mắt quốc tế là CJ Entertainment - cũng là công ty phát hành Nhà bà Nữ tại Việt Nam. Phim có tên tiếng Anh là The house of no man, giữ thời lượng 102 phút như bản chiếu trong nước.

Hôm 17/2, Nhà bà Nữ chạm mốc 450 tỷ đồng sau 24 ngày ra rạp, hiện là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, vượt kỷ lục trước đó của Bố già (427 tỷ đồng, cũng do Trấn Thành đồng sản xuất).

Trấn Thành căng thẳng trên trường quay 'Nhà bà Nữ' Trấn Thành chỉ đạo diễn xuất trên trường quay "Nhà bà Nữ". Video: CJ

Đưa phim Việt công chiếu ở nước ngoài là hướng đi của nhiều nhà sản xuất gần đây. Tháng 3/2019, Ngô Thanh Vân ra mắt phim hành động Hai Phượng tại Mỹ sau một tháng ra mắt trong nước, giúp doanh thu phim đạt hơn 200 tỷ đồng. Lật mặt 4: Nhà có khách- tác phẩm hài kinh dị của Lý Hải - cũng được ra mắt tại Mỹ và Australia giữa năm 2019, sau khi lọt vào top bốn tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Việt thời điểm đó (120 tỷ đồng). Năm 2021, Bố già của Trấn Thành lọt vào top 10 phim ăn khách nhất hàng tuần ở Mỹ, trở thành phim Việt đầu tiên vượt mốc một triệu USD tại thị trường này, theo thống kê của Box Office Mojo.

Trấn Thành lần đầu tự đạo diễn trong phim "Nhà bà Nữ". Ảnh: Nam Nguyễn

Phim kể câu chuyện bà Nữ (Lê Giang đóng) - chủ một tiệm bánh canh cua - là người mẹ khó tính, nặng gánh cơm áo gạo tiền. Từng bị phụ bạc, bà cấm cản con gái út Ngọc Nhi (Uyển Ân đóng) trước các mối quan hệ yêu đương. Cô cãi lời mẹ khi lén lút quen John (Song Luân) - Việt kiều mới về nước.

So với Bố già, kịch bản Nhà bà Nữ có nhiều tuyến nhân vật hơn. Tác phẩm tạo được đồng cảm nhờ câu chuyện về mâu thuẫn thế hệ giữa mẹ và con gái. Khâu diễn xuất của nghệ sĩ Ngọc Giàu, Việt Anh, Lê Giang, Uyển Ân, Trấn Thành tự nhiên. Phim mắc một số điểm trừ vì lạm dụng cảnh các nhân vật mâu thuẫn qua lại ồn ào, thiếu quãng lặng để khán giả chiêm nghiệm. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh giá: "Phim thiếu các khung hình toàn cảnh, chủ yếu tập trung vào các shot cận, do đó phim dễ tạo cảm giác 'chật', ngột ngạt".