Nhà 870 m2 lấy cảm hứng từ tranh kiến trúc Trung Hoa

Công trình rộng 870 m2 tại Bangkok, Thái Lan, thiết kế cho một gia chủ gắn bó với văn hóa Trung Hoa từ nhỏ và muốn ngôi nhà phản ánh tinh thần đó.
Thay vì che giấu sau các lớp hoàn thiện, chủ nhà yêu cầu để lộ kết cấu, vật liệu và hệ thống kỹ thuật như một phần ngôn ngữ kiến trúc.
Một hành lang trung tâm chia công trình thành hai khối đan xen. Khối nhà ở gồm 4 phòng ngủ, khu bếp, phòng ăn, phòng khách, garage kết hợp phòng trưng bày đồ sưu tầm và phòng nghe nhạc. Khối còn lại gồm văn phòng, 2 phòng ngủ và kho hàng.
Lớp bên ngoài được thiết kế với gạch được xếp xen kẽ ngang - dọc, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ vừa tiết kiệm số lượng gạch sử dụng so với cách xếp ngang truyền thống.
Hệ cửa gỗ khung lớn mở ra sân trong trồng cây, giúp các phòng chức năng ở tầng một kết nối trực tiếp với thiên nhiên.
Nhóm thiết kế nghiên cứu các bức tranh Trung Hoa cổ có vẽ cảnh kiến trúc, từ đó rút ra những nguyên tắc về bố cục không gian để đưa vào công trình. Một ví dụ tiêu biểu là cách xử lý "nguyệt môn", cổng hình tròn thường thấy trong vườn Trung Hoa truyền thống.
Thay vì dựng đứng như nguyên bản, kiến trúc sư đặt nằm ngang thành một ô tròn khoét xuyên sàn tầng hai tại khu sân vườn. Ô tròn này vừa cho cây xanh từ tầng một vươn lên tầng trên, vừa tạo điểm chuyển tiếp ở không gian ngoài trời.
Hành lang chính tầng hai kéo dài, phía trên là giếng trời suốt chiều dài với các cánh vây hình vòm. Giải pháp lấy cảm hứng từ hành lang truyền thống Trung Hoa, tạo nhịp sáng - tối xen kẽ dọc lối đi.
Góc hành lang hẹp với tường trát xi măng xám và hệ đường ống kỹ thuật để lộ trên trần, thể hiện tinh thần "thô mộc" xuyên suốt công trình. Cuối lối đi, cửa kính khung gỗ mở ra tầm nhìn ra khu dân cư xung quanh.
Gạch xám mang đặc trưng kiến trúc Trung Hoa chạy liên tục từ mặt tiền vào tường nội thất và xuống sàn.
Nội thất trong nhà sử dụng đồ gỗ tự nhiên tông màu ấm.
Khu bếp và khu vực ăn được thiết kế liên thông. Bàn ăn gỗ lớn đặt giữa phòng, phía trên treo đèn lồng vải hình trụ.
Hệ cửa gỗ khung kính mở hoàn toàn ra sàn gỗ ngoài trời, kết nối trực tiếp không gian bếp với khu vườn.
Phòng ngủ chính có trần ốp gỗ, tường gạch xám kết hợp tường trát, bàn làm việc dài chạy dọc đầu giường.
Khu vực cửa vào phòng ngủ có tủ âm tường cao sát trần, cánh tủ gỗ kết hợp mây đan tạo sự thông thoáng.
Phòng tắm lát gạch tối màu, bồn tắm ốp gỗ, đường ống đồng để lộ tạo điểm nhấn.
Bích Phương (theo Archdaily)