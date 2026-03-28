Nhà 72 m2 xây theo phong cách 'hoàn thiện dở dang'

Ngôi nhà có diện tích 72 m2, xây dựng tại Okinawa (Nhật Bản) được đặt trong khu dân cư yên tĩnh, hướng đến nhu cầu sống linh hoạt khi con cái đã lớn.
Công trình được thiết kế như một “khung” nhà thay vì một không gian hoàn chỉnh. Kiến trúc căn nhà cho phép người ở điều chỉnh theo điều kiện tự nhiên. Theo thời gian, cách sử dụng và bố trí căn nhà sẽ tiếp tục thay đổi, phù hợp với các giai đoạn sinh hoạt khác nhau.
Thiết kế nhà không chia nhỏ không gian theo chức năng cố định mà tổ chức một mặt bằng liên tục. Các hoạt động sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi diễn ra trong cùng một không gian, thay đổi theo nhu cầu sử dụng.
Kiến trúc sư lấy cảm hứng từ bức tranh The Blank Signature của René Magritte, trong đó các lớp cảnh chồng lên nhau khiến người xem vẫn cảm nhận được không gian phía sau dù không nhìn thấy trọn vẹn.
Toàn bộ công trình gồm hệ cột và tường bê tông cốt thép bố trí theo nhịp, phía trên là một mái lớn trải dài.
Mái được thiết kế dốc nhẹ theo địa hình, giúp giảm bức xạ trực tiếp, thu nước mưa và tạo vùng bóng râm ổn định bên dưới.
Khoảng mái đua rộng đóng vai trò như mái hiên truyền thống. Giải pháp này giúp căn nhà hạn chế phụ thuộc vào vách kính để tạo sự thông thoáng, đồng thời vẫn đảm bảo che chắn trước khí hậu nắng gắt, ẩm và gió mạnh đặc trưng ở địa phương.
Các cột và vách xếp chồng lớp, cho phép tầm nhìn, ánh sáng và gió xuyên qua nhiều tầng không gian.
Kiến trúc sư chủ đích giữ ngôi nhà ở trạng thái "chưa hoàn thiện", chỉ cố định khung kết cấu, phần còn lại để gia chủ tự bổ sung theo thời gian.
Hệ cửa mở lớn kết hợp các khoảng trống trên mái cho phép cây xanh phát triển xen kẽ trong và ngoài nhà.
Không gian căn nhà khi lên đèn vào buổi tối.
Bích Phương (theo Archdaily)