Nhà 600 m2 phủ 70% mảng xanh, chia không gian bằng cao độ

Ngôi nhà ở trong khu dân cư mật độ cao tại Bandung (Indonesia) nằm trên khu đất có tổng diện tích sàn khoảng 600 m2.
Thay vì chia nhỏ không gian bằng tường, kiến trúc sư tổ chức sàn, trần và mái như một mặt phẳng liên tục, phân chia công năng bằng sự chênh lệch cao độ.
Nhìn từ trên cao, phần mái và sàn được "gấp nếp" tạo thành các khoảng sân vườn xen kẽ. Cây xanh phủ dày quanh các mặt đứng và khoảng trung tâm, giúp điều hòa vi khí hậu và làm mờ ranh giới giữa kiến trúc và cảnh quan.
Công trình cho thấy khả năng tổ chức không gian linh hoạt bằng cao độ và cảnh quan, thay cho cách chia phòng truyền thống.
Lối vào nhà được núp sau bức tường cây, đóng vai trò như lớp đệm chuyển tiếp từ môi trường đô thị bên ngoài vào không gian bên trong.
Giải pháp này giúp giảm tác động trực tiếp của tiếng ồn và tầm nhìn, đồng thời tạo cảm giác khép kín ngay từ điểm tiếp cận đầu tiên.
Khoảng xanh chiếm khoảng 70% diện tích khu đất, trở thành nền tảng cho giải pháp sinh thái của công trình. Mặt đất thấm nước, vườn trũng và hồ nước được bố trí xen kẽ để thu gom, giữ nước mưa ngay trong khuôn viên. Nhờ đó, công trình giảm lượng nước chảy ra hệ thống thoát nước đô thị, đồng thời giúp không gian bên trong mát hơn.
Không gian sinh hoạt chính nằm ở cao độ trung gian, gồm phòng khách, bếp và khu ăn uống, liên thông với phòng ngủ.
Các khu vực này mở rộng tầm nhìn ra vườn trước thông qua hệ cửa kính lớn, tận dụng thông gió chéo và ánh sáng tự nhiên.
Khu ngủ chính được đặt ở tầng thấp, kết nối trực tiếp với một hồ nước riêng và phòng tắm bán ngoài trời.
Tre và cây xanh được bố trí xung quanh, tạo lớp che chắn tự nhiên, tăng tính riêng tư và điều hòa không khí. Sự chênh lệch cao độ giúp khu vực nghỉ ngơi tách biệt khỏi các không gian sinh hoạt chung mà không cần vách ngăn cứng.
Vật liệu trong căn nhà được sử dụng tiết chế, chủ yếu là bê tông trần, kính và gỗ, nhằm nhấn mạnh hình khối và ánh sáng. Nội thất được bố trí gọn, bám theo cấu trúc sàn và tường, hạn chế chi tiết trang trí.
Ánh sáng tự nhiên được dẫn sâu vào công trình thông qua các khe hở và khoảng thông tầng, giúp các không gian luôn có sự thay đổi theo thời điểm trong ngày.
Công trình khi lên đèn vào buổi tối.
Bích Phương (theo Archdaily)