Nhà 57 m2 cho 5 người với phòng sinh hoạt ngoài trời

Tầng hai là khu sinh hoạt đa năng gồm bàn làm việc, chỗ nghỉ và khu sáng tác. Tại đây, vợ chồng chủ nhà dùng futon để ngủ, tiết kiệm diện tích và phù hợp với thói quen sinh hoạt tại Nhật. Futon là một loại nệm truyền thống của Nhật Bản, bao gồm một tấm nệm mỏng để trải dưới sàn và một tấm chăn đắp. Đặc điểm nổi bật của futon là có thể gấp gọn và cất giữ trong tủ khi không sử dụng, giúp tiết kiệm không gian, phù hợp cho những ngôi nhà có diện tích nhỏ.