Nhà 57 m2 cho 5 người với phòng sinh hoạt ngoài trời

Ngôi nhà nằm tại quận Suginami, Tokyo, Nhật Bản là nơi sinh sống của gia đình 5 người, với diện tích 57 m2. Chủ nhà là một nghệ sĩ kiêm kiến trúc sư, đã tự thiết kế công trình cùng một KTS khác.
Các vật dụng trong nhà được chọn theo tiêu chí linh hoạt, dễ di chuyển và chịu được thời tiết, phần lớn lấy cảm hứng từ đồ cắm trại. Cấu trúc mở cùng sự kết hợp giữa bê tông, kính, gỗ và thép giúp căn nhà duy trì sự thông thoáng, tối ưu ánh sáng và đảm bảo sự thoải mái cho gia đình đông người.
Trung tâm ngôi nhà là một khoảng sân được sử dụng làm phòng khách.
Sàn nhà được làm bằng bê tông nhờ khả năng thích ứng tốt trong cả không gian trong và ngoài trời. Tại khu vực phòng khách, hệ thống ống dẫn nước nóng được lắp dưới sàn để giữ ấm vào mùa lạnh. Vào mùa hè, tấm bạt che dạng cánh buồm có tác dụng chắn nắng và giữ luồng khí mát từ điều hòa bên trong.
Xung quanh khoảng sân là hệ cửa kết nối với các không gian chức năng.
Khu bếp thiết kế dạng chữ L, có hệ tủ mở xen kẽ tủ kín màu vàng để tối ưu lưu trữ. Bàn ăn đủ cho năm người để phục vụ sinh hoạt chung.
Khu vực ngoài sân được bố trí hệ tủ âm bằng thép không gỉ để chứa đồ ít sử dụng hoặc cần bảo quản khô ráo. Hệ cánh cửa kim loại chịu thời tiết, kết hợp chốt khóa an toàn. Không gian sân là nơi sinh hoạt chính nên các vật dụng xung quanh được chọn theo tiêu chí bền, gọn và dễ di chuyển.
Tầng hai là khu sinh hoạt đa năng gồm bàn làm việc, chỗ nghỉ và khu sáng tác. Tại đây, vợ chồng chủ nhà dùng futon để ngủ, tiết kiệm diện tích và phù hợp với thói quen sinh hoạt tại Nhật. Futon là một loại nệm truyền thống của Nhật Bản, bao gồm một tấm nệm mỏng để trải dưới sàn và một tấm chăn đắp. Đặc điểm nổi bật của futon là có thể gấp gọn và cất giữ trong tủ khi không sử dụng, giúp tiết kiệm không gian, phù hợp cho những ngôi nhà có diện tích nhỏ.
Góc làm việc cá nhân cho gia chủ rộng khoảng 1 m2, nằm gọn trong hốc tường như một chiếc tủ âm. Bên trong được bố trí kệ gỗ tầng để đựng thiết bị in ấn, balo và tài liệu. Bàn làm việc nhỏ tích hợp đèn chiếu sáng, đủ dùng cho công việc sáng tác.
Khu vực dưới cầu thang được tận dụng làm kho chứa vật dụng bếp, máy lọc nước và đồ gia dụng. Cạnh đó là hệ kệ mở chạy dài, bố trí dọc theo hành lang bếp, giúp lưu trữ xoong nồi, bát đĩa và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Phòng học chung cho ba trẻ em được bố trí bàn dài, tích hợp nhiều giá sách và ngăn lưu trữ. Lối lên gác được thiết kế từ các bậc kệ sách.
Phía trên là gác xép ngủ chung với hệ lưới an toàn bao quanh giúp hạn chế rơi ngã khi di chuyển trên gác.
Bích Phương (theo Never too small)