Nhà 5 tầng biến mặt tiền thành vườn cây lơ lửng giữa không trung

Ngôi nhà ở Hưng Yên có diện tích đất 245 m2, tổng diện tích sàn 1.200 m2, gồm 5 tầng. Điểm nhận diện nổi bật của công trình là lớp vỏ cây xanh bao phủ mặt trước và mặt sau nhà.
Hàng trăm chum gốm được treo trong khung thép dọc theo chiều cao toàn bộ tòa nhà, bố trí so le và cách quãng để cây đủ ánh sáng và không khí sinh trưởng.
Gia chủ là người yêu cây và có kinh nghiệm chăm sóc thực vật. Ngôi nhà giúp cho gia chủ tìm thấy niềm vui trong những hoạt động hằng ngày, khi tự tay gieo trồng, chăm sóc và chia sẻ với hàng xóm những sản phẩm từ khu vườn.
Hệ khung ở lớp vỏ bên ngoài có thể đóng mở tại từng vị trí chum, thuận tiện cho việc bảo dưỡng và thay thế.
Lớp vỏ này tạo ra vùng đệm riêng tư cho không gian ở bên trong, giảm tiếng ồn và khói bụi, trong khi vẫn duy trì sự kết nối thị giác với cảnh quan bên ngoài.
Vật liệu chủ đạo của công trình là ngói âm dương, chum gốm, thép và bê tông. Ngói âm dương là loại ngói đất nung truyền thống phổ biến trong kiến trúc Á Đông, gồm 2 loại xếp xen kẽ: ngói âm đặt ngửa và ngói dương đặt úp. Trong quan niệm dân gian, sự kết hợp âm - dương tượng trưng cho trời và đất, mang ý nghĩa mưa thuận gió hòa, cuộc sống êm ấm.
Tường nội thất và ngoại thất được ốp ngói xếp lớp tạo bề mặt sóng lượn, xuất hiện xuyên suốt từ mặt đứng ra đến các không gian sinh hoạt bên trong.
Không gian sinh hoạt tầng một bố trí phòng khách và bếp - ăn mở, thông ra sân vườn mặt sau qua hệ cửa kính trượt.
Tủ kệ gỗ chạy liên tục dọc tường trái trưng bày đồ gốm sứ của gia chủ.
Sân sau nhà có hồ nước, trồng cây bonsai và cây tán thấp, kết hợp mái hiên bê tông tạo không gian xanh mát.
Thang bộ làm từ thép sơn xám kết hợp bậc gỗ chạy dọc theo tường ngói.
Cửa sổ tròn như một "khung tranh" thu trọn hình ảnh cây xanh vào tầm mắt người đứng trên hành lang.
Phòng ngủ tầng trên nhìn thẳng ra lớp chum gốm, xóa mờ ranh giới giữa không gian trong nhà và vườn cây bên ngoài.
Sân thượng sàn lát gạch đất nung đỏ, tường bao ốp ngói và vách gạch hoa văn, giữ nhất quán ngôn ngữ vật liệu xuyên suốt từ tầng một lên đến mái.
Mặt đứng công trình vào buổi tối, ánh đèn từ bên trong hắt ra qua lớp chum gốm và cây xanh, biến toàn bộ tòa nhà thành một khối phát sáng.
Mặt trước và mặt sau của công trình đều phủ kín bằng lớp cây xanh.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: H&P Architects
Ảnh: Lê Minh Hoàng