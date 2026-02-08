Nhà 45 m2 linh hoạt của cặp đôi thiết kế đồ họa

Căn hộ rộng 45 m2, tọa lạc tại Milan (Italy), thuộc sở hữu của cặp đôi làm thiết kế đồ họa. Căn nhà được cải tạo với mục tiêu tạo không gian thoáng, dễ sử dụng, thay vì phân chia công năng cứng nhắc.

Sau cải tạo căn hộ không mở rộng diện tích nhưng tăng khả năng sử dụng nhờ thiết kế linh hoạt, hạn chế vách ngăn và ưu tiên đồ nội thất đa năng. Không gian được tổ chức theo thói quen sinh hoạt thực tế, cho phép chuyển đổi nhanh giữa làm việc, sinh hoạt và tiếp khách trong diện tích 45 m2.