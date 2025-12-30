Nhà 40 m2 bằng gỗ, kính hai vợ chồng tự xây giữa rừng

Trên khu đất phủ đầy cây xanh tại Montevideo (Uruguay), một căn nhà nhỏ hình chữ nhật nổi bật với mặt đứng là loạt cửa kính lớn mở ra sân gạch và vườn cây. Công trình có diện tích 40 m2, được chủ nhân tự làm từ gỗ và kính, với kết cấu khung module đơn giản.
Công trình là kết quả của quá trình thay đổi lối sống sau dịch Covid-19, khi hai vợ chồng chủ nhà mất việc và không còn khả năng tiếp tục thuê nhà. Họ quyết định học nghề mộc để tự tay xây dựng ngôi nhà mới giữa thiên nhiên.
Tổng thể công trình hướng đến lối sống tối giản, linh hoạt, phù hợp với các khu đất ngoài đô thị hoặc mô hình nhà nhỏ. Nhờ tự thi công và tối giản chi tiết, công trình giúp hai vợ chồng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo tiện nghi cơ bản cho sinh hoạt hàng ngày.
Mặt đứng của căn nhà dùng kính trong khổ lớn, giúp đón sáng và kết nối trực tiếp với không gian ngoài trời.
Kiến trúc của ngôi nhà dựa trên nguyên lý lắp ghép hệ khung gỗ chịu lực theo dạng module, kết nối bằng dầm gỗ chạy suốt chiều ngang.
Giải pháp này giúp quá trình thi công nhà diễn ra nhanh, dễ kiểm soát và có thể tháo dỡ di dời nếu cần. Phần mái nhà được phủ kín cây xanh nhằm giảm hấp thụ nhiệt và giúp công trình hòa lẫn vào cảnh quan xung quanh.
Không gian bên trong căn nhà là một khối thống nhất gồm khu vực ngủ, chỗ tiếp khách và bàn ăn.
Mặt đứng ngôi nhà với hệ khung gỗ lắp ghép lộ thiên, kết hợp kính trong suốt và rèm vải trắng tạo nên lớp vỏ nhẹ nhàng, linh hoạt.
Không gian bên trong nổi bật với bảng màu gỗ ấm áp trải dài từ sàn, tường đến trần, mang lại cảm giác dịu nhẹ và thống nhất. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua vách kính lớn, kết hợp cùng tầm nhìn ra vườn xanh mát khiến khu vực ăn uống trở thành nơi thư giãn dễ chịu.
Góc nhìn cận cảnh cho thấy sự kết nối mượt mà giữa thiên nhiên và nội thất. Cách sắp đặt đồ dùng hạn chế tối đa, nhấn mạnh triết lý sống gọn gàng và tiết chế.
Chiếc sofa màu vàng đặt sát bàn ăn tròn, tạo khoảng chia giữa hai khu chức năng.
Toàn cảnh không gian sinh hoạt nhìn từ bàn ăn cho thấy sự sắp xếp mạch lạc, tận dụng triệt để diện tích 40 m2. Dải đèn âm trần chạy dọc trần nhà tạo ánh sáng dịu nhẹ, tăng chiều sâu không gian.
Khi trời nhá nhem, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong giúp ngôi nhà như phát sáng giữa khu rừng.
Việc sử dụng kính rộng giúp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng ban ngày và mang lại tầm nhìn rộng mở dù ở bất kỳ vị trí nào trong nhà.
Bích Phương (theo Justcrea, Archdaily)