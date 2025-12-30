Nhà 40 m2 bằng gỗ, kính hai vợ chồng tự xây giữa rừng

Trên khu đất phủ đầy cây xanh tại Montevideo (Uruguay), một căn nhà nhỏ hình chữ nhật nổi bật với mặt đứng là loạt cửa kính lớn mở ra sân gạch và vườn cây. Công trình có diện tích 40 m2, được chủ nhân tự làm từ gỗ và kính, với kết cấu khung module đơn giản.

Công trình là kết quả của quá trình thay đổi lối sống sau dịch Covid-19, khi hai vợ chồng chủ nhà mất việc và không còn khả năng tiếp tục thuê nhà. Họ quyết định học nghề mộc để tự tay xây dựng ngôi nhà mới giữa thiên nhiên.