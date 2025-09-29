Nhà 4 tầng thiết kế giao thoa giữa tân cổ điển và Đông Dương

Căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều phong cách: tân cổ điển ở mặt tiền, Đông Dương ở bên trong, phong cách hiện đại ở phòng trẻ em.

Nhà được thiết kế và thi công trên diện tích đất 102 m2, tổng sàn xây dựng 350 m2. Mặt tiền công trình nổi bật với hệ cột, mái vòm đối xứng, phào chỉ trang trí mang cảm hứng Pháp cổ.