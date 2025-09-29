Nhà 4 tầng thiết kế giao thoa giữa tân cổ điển và Đông Dương

Căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều phong cách: tân cổ điển ở mặt tiền, Đông Dương ở bên trong, phong cách hiện đại ở phòng trẻ em.
Nhà được thiết kế và thi công trên diện tích đất 102 m2, tổng sàn xây dựng 350 m2. Mặt tiền công trình nổi bật với hệ cột, mái vòm đối xứng, phào chỉ trang trí mang cảm hứng Pháp cổ.
Căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều phong cách: tân cổ điển ở mặt tiền, Đông Dương ở bên trong, phong cách hiện đại ở phòng trẻ em.
Nhà được thiết kế và thi công trên diện tích đất 102 m2, tổng sàn xây dựng 350 m2. Mặt tiền công trình nổi bật với hệ cột, mái vòm đối xứng, phào chỉ trang trí mang cảm hứng Pháp cổ.
Bên trong, phong cách Đông Dương được áp dụng trong các không gian sinh hoạt chính như phòng khách, bếp và khu bàn ăn.
Bên trong, phong cách Đông Dương được áp dụng trong các không gian sinh hoạt chính như phòng khách, bếp và khu bàn ăn.
Phòng khách và bếp sử dụng bố cục mở. Tường, trần điểm phào chỉ, nội thất gỗ tối màu kết hợp tông trầm như nâu, kem nhạt và đỏ sậm. Các vật liệu như mây, tre, vải thô được ứng dụng xuyên suốt.
Phòng khách và bếp sử dụng bố cục mở. Tường, trần điểm phào chỉ, nội thất gỗ tối màu kết hợp tông trầm như nâu, kem nhạt và đỏ sậm. Các vật liệu như mây, tre, vải thô được ứng dụng xuyên suốt.
Bộ sofa gỗ bọc vải sáng màu được sử dụng trong phòng khách, kết hợp quạt trần hình lá và tranh treo tường tạo điểm nhấn mang hơi hướng Đông Dương.
Bộ sofa gỗ bọc vải sáng màu được sử dụng trong phòng khách, kết hợp quạt trần hình lá và tranh treo tường tạo điểm nhấn mang hơi hướng Đông Dương.
Hệ tủ trang trí kết hợp kệ tivi với chi tiết gỗ đen, mây đan, nổi bật trên nền tường dán giấy họa tiết.
Hệ tủ trang trí kết hợp kệ tivi với chi tiết gỗ đen, mây đan, nổi bật trên nền tường dán giấy họa tiết.
Không gian bếp sử dụng tủ gỗ sơn đen kết hợp mặt đá trắng, bố trí chữ U tối ưu thao tác nấu nướng.
Không gian bếp sử dụng tủ gỗ sơn đen kết hợp mặt đá trắng, bố trí chữ U tối ưu thao tác nấu nướng.
Phòng ăn bố trí bàn gỗ kiểu dáng cổ điển, ghế bọc nhung sáng màu, tạo điểm nhấn bằng tranh tường hoa cỏ phong cách Á Đông.
Phòng ăn bố trí bàn gỗ kiểu dáng cổ điển, ghế bọc nhung sáng màu, tạo điểm nhấn bằng tranh tường hoa cỏ phong cách Á Đông.
Sảnh tầng một kết hợp thang máy, bể cá và đèn trần kiểu cổ.
Sảnh tầng một kết hợp thang máy, bể cá và đèn trần kiểu cổ.
Phòng ngủ master sử dụng giường gỗ lớn, đầu giường bọc nhung. Đèn ngủ, đồ trang trí làm từ mây, sợi dừa, giữ tổng thể mộc mạc. Cách phối màu tuân theo bảng màu đặc trưng Indochine gồm các màu vàng, cam, đỏ, xanh lá và nâu đất.
Phòng ngủ master sử dụng giường gỗ lớn, đầu giường bọc nhung. Đèn ngủ, đồ trang trí làm từ mây, sợi dừa, giữ tổng thể mộc mạc. Cách phối màu tuân theo bảng màu đặc trưng Indochine gồm các màu vàng, cam, đỏ, xanh lá và nâu đất.
Phòng thay đồ sử dụng hệ tủ gỗ đen với kính phản chiếu, sàn gỗ xương cá và bàn trung tâm có chỗ ngồi.
Phòng thay đồ sử dụng hệ tủ gỗ đen với kính phản chiếu, sàn gỗ xương cá và bàn trung tâm có chỗ ngồi.
Phòng tắm ốp đá, kệ lavabo và bồn tắm cùng chất liệu, bố trí cạnh cửa sổ để lấy sáng và gió tự nhiên.
Phòng tắm ốp đá, kệ lavabo và bồn tắm cùng chất liệu, bố trí cạnh cửa sổ để lấy sáng và gió tự nhiên.
Phòng ngủ trẻ em được thiết kế hiện đại, ưu tiên tiện nghi. KTS dùng gam hồng cho nội thất và tường. Bàn học tích hợp kệ sách được bố trí gọn gàng, đảm bảo an toàn.
Phòng ngủ trẻ em được thiết kế hiện đại, ưu tiên tiện nghi. KTS dùng gam hồng cho nội thất và tường. Bàn học tích hợp kệ sách được bố trí gọn gàng, đảm bảo an toàn.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: XCONS Việt Nam
Kiến trúc sư: Ths.KTS Nguyễn Thái Hưng
Ảnh: LF Studio