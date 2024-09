Nhà 4 tầng được bọc bằng hai lớp tránh nóng

Bình Nghi

Thiết kế: FARMING Architects

KTS trưởng: An Việt Dũng, An Thanh Nhàn

Nhóm thiết kế: An Việt Dũng, An Thanh Nhàn, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Sơn Lâm

Hình ảnh: An Việt Dũng, Nguyễn Thái Thạch